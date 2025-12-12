americateve

Wall Street registra su peor día en tres semanas por caída de acciones tecnológicas

NUEVA YORK (AP) — Más caídas en las estelares acciones de inteligencia artificial el viernes provocaron que la Bolsa de Valores de Nueva York descendiera de sus alturas récord.

Los corredores Alex Weitzman (izquierda) y Meric Greenbaum trabajan en el piso de la Bolsa de Valores el jueves 11 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew)
El S&P 500 cayó 1,1% desde su máximo histórico, en el que fue su peor día en tres semanas. La debilidad de las acciones tecnológicas arrastró al compuesto Nasdaq con una caída de 1,7% —la mayor en el mercado—, y el promedio industrial Dow Jones retrocedió 245 puntos, o 0,5%, después de que el día anterior estableció su propio récord.

Broadcom arrastró al mercado al desplomarse 11,4%, pese a que la compañía de circuitos integrados reportó una mayor ganancia para el último trimestre de lo que los analistas tenían previsto. De todas formas, éstos consideraron que la empresa tuvo un desempeño sólido, y su director general Hock Tan indicó que un excelente crecimiento del 74% en los ingresos de semiconductores de IA ayudó a liderar el camino.

Pero a los inversionistas podrían preocuparles algunas de las previsiones financieras de Broadcom, inluido cuánto beneficio puede obtener de cada dólar que gana. Esta destacada empresa de inteligencia artificial también podría haber perdido impulso luego de que, hasta el viernes, sus acciones han registrado un incremento de 75,3% en lo que va del año, más del cuádruple de las ganancias del S&P 500.

La caída de Broadcom se sumó a las preocupaciones sobre el auge de la IA que surgieron un día antes. Fue entonces cuando Oracle se desplomó casi 11%, pese a que también informó de una mayor ganancia para el último trimestre de lo que los analistas esperaban.

Broadcom fue el mayor lastre para el S&P 500 el viernes, seguido por Nvidia. La compañía de chips —que se ha convertido en el símbolo del auge de la IA— cayó 3,3%, mientras que Oracle descendió otro 4,5%.

Los periodistas de la AP Teresa Cerojano y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

