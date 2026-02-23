Wall Street baja tras alza de aranceles de Trump y venta de posibles perdedores de IA

Nieve cayendo frente a la Bolsa de Valores de Nueva York el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El S&P 500 cayó 1% y quedó en 6.837,75 después de que Trump dijera el sábado que impondría aranceles temporales de 15% a otros países. Eso supone un aumento frente a la tasa de 10% que anunció el viernes tras un fallo de la Corte Suprema que anuló sus impuestos “recíprocos” a productos importados de todo el mundo.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 821,91 puntos, o 1,7%, para cerrar en 48.804,06, y el compuesto Nasdaq retrocedió 258,80 unidades (1,1%) y se ubicó en 22.627,27.1,1%.

Además de un arancel de 15% que podría durar hasta 150 días, a menos que el Congreso lo prorrogue, Trump avanza por otras vías para imponer aranceles más permanentes a países e industrias. Eso inquieta a los socios comerciales de Estados Unidos. El ministro de Comercio de Corea del Sur, Kim Jung-kwan, señaló el lunes que la incertidumbre podría empeorar si el gobierno de Trump continúa imponiendo nuevos aranceles bajo leyes alternativas.

No obstante, los movimientos del lunes en los mercados no se acercaron a lo mal que fue el pánico que recorrió el mundo en abril, cuando Trump anunció inicialmente sus aranceles en lo que describió como “día de la liberación”. Las acciones en Estados Unidos estuvieron modestamente al alza por un breve momento durante la mañana.

El valor del dólar estadounidense bajó ligeramente frente a otras divisas. El bitcoin cayó brevemente por debajo de los 64.000 dólares, pero se mantuvo por encima de su punto más bajo alcanzado a inicios de este mes. El oro siguió subiendo gracias a su reputación de ser algo más seguro de tener en tiempos de incertidumbre.

Los inversionistas podrían estar percibiendo que hará falta mucho tiempo, además de más batallas judiciales, antes de que haya mayor claridad sobre cómo se verá el comercio global.

“Las acciones recibieron un impulso el viernes por el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles, pero rápidamente quedó claro que la decisión simplemente iba a abrir un nuevo capítulo en la saga comercial, no a terminarla”, señaló Chris Larkin, director gerente de negociación e inversión en E-Trade de Morgan Stanley.

En Wall Street, fuertes pérdidas golpearon a empresas que podrían verse desplazadas por rivales impulsados por la IA. En las últimas semanas, los inversionistas han estado castigando con fuerza las acciones de ese tipo de compañías.

CrowdStrike cayó 9,8% y amplió su pérdida en lo que va del año a 25,3%. Una nueva herramienta de Anthropic que analiza bases de código en busca de vulnerabilidades de seguridad y sugiere parches de software específicos para revisión humana ha estado afectando las acciones de toda la industria de ciberseguridad.

AppLovin se hundió 9,1% y llevó su pérdida en lo que va del año a 43,5%. Es una de las empresas de software perjudicadas por la preocupación de que la competencia de la IA les arrebate clientes y rediseñe sus industrias.

Las empresas que han prestado dinero a compañías de software cuyos ingresos podrían estar amenazados también siguieron cayendo, y Blue Owl Capital bajó 3,4% para llevar su pérdida en lo que va del año a 30,1%.

Aún podrían venir más movimientos para Wall Street esta semana, en particular con un informe de ganancias de Nvidia previsto para el miércoles.

También existe preocupación de que empresas como Alphabet y Amazon estén gastando tanto en los chips de Nvidia que nunca podrán recuperar sus inversiones mediante una mayor productividad y ganancias futuras.

En otros sectores de Wall Street, las acciones de aerolíneas cayeron después de que fuertes nevadas y vientos intensos cancelaran miles de vuelos en el noreste de Estados Unidos.

United Airlines perdió 5,2%, American Airlines bajó 4,9% y Delta Air Lines retrocedió 3,7%.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices bajaron en su mayoría en Europa. Habían subido el viernes tras el fallo de la Corte Suprema.

En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,08% a 4,03%.

Los periodistas de The Associated Press Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP