Walker sigue asimilando su elección al Salón de la Fama

“No parece real. Siento como si acabara de ganar la lotería”, comentó Walker el martes luego de un recorrido por el recinto de los inmortales del béisbol para prepararse a su exaltación en el verano. “Estoy temblando un poco por dentro ahora mismo. Nada parece real. Sigo tratando de absorberlo. No ha pasado todavía. No sé cuándo sucederá. Quizás ocurra en julio. Quizás en las próximas horas. Simplemente no lo sé, pero es una locura pensar en lo que acabo de hacer”.