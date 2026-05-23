Walker conecta 2 jonrones, Astros vencen 3-0 a Cachorros, que pierden 7 seguidos

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Branden Shewmake (derecha), choca con el dominicano Jeremy Peña, su compañero en los Astros de Houston, durante el juego ante los Cachorros de Chicago, el sábado 23 de mayo de 2026 (AP Foto/Paul Beaty) AP

Kai-Wei Teng (3-3) permitió dos hits en seis entradas, ponchó a seis y dio tres bases por bolas por los Astros, quienes lograron su segunda victoria consecutiva y la tercera en cuatro juegos. Luego siguieron tres relevistas, y Bryan King sorteó un sencillo en la novena entrada para completar un juego de tres hits y conseguir su sexto salvamento.

La racha de derrotas de Chicago es la más larga desde una de nueve juegos del 7 al 16 de julio de 2022. Los Cachorros, que han perdido 11 de 13, también tuvieron un par de rachas de 10 victorias esta temporada.

El toletero cubano de los Astros Yordan Álvarez salió del juego a mitad de un turno al bate en la sexta entrada por un espasmo en la espalda.

Walker pegó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y añadió su 13er jonrón en la cuarta, ambos ante Colin Rea (4-3).

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FUENTE: AP

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