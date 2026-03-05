americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Walid Regragui renuncia como seleccionador de Marruecos meses antes del Mundial

RABAT, Marruecos (AP) — El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, renunció al equipo apenas unos meses antes de que inicie la Copa Mundial, según confirmó el jueves a última hora de la noche en una conferencia de prensa.

ARCHIVO - Walid Regragui, director técnico de Marruecos, es lanzado al aire por sus jugadores tras el juego de fútbol de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Marruecos y Portugal, en el Estadio Al Thumama en Doha, Qatar, el sábado 10 de diciembre de 2022. (Foto AP/Martin Meissner, Archivo)
ARCHIVO - Walid Regragui, director técnico de Marruecos, es lanzado al aire por sus jugadores tras el juego de fútbol de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Marruecos y Portugal, en el Estadio Al Thumama en Doha, Qatar, el sábado 10 de diciembre de 2022. (Foto AP/Martin Meissner, Archivo) AP

Ya se especulaba de la salida de Regragui —a menos de 100 días de que Estados Unidos, Canadá y México reciban el Mundial del 11 de junio al 19 de julio— antes de que Fouzi Lekjaa, presidente de la federación de fútbol del país, acompañara a Regragui en la conferencia de prensa, que también sirvió como homenaje al técnico saliente.

“El equipo necesita una cara nueva, una energía diferente y una nueva perspectiva con un nuevo entrenador. Creo que el equipo necesita un nuevo impulso antes del Mundial, una nueva visión para seguir progresando. Mi decisión de irme forma parte de la evolución de este equipo”, afirmó Regragui.

En el Mundial de 2022, Regragui llevó a Marruecos a las semifinales —algo nuevo para una selección de África y el mundo árabe—, pero fue criticado después de que el equipo no lograra ganar la Copa Africana de Naciones como país anfitrión tras una dramática derrota por 1-0 ante Senegal en la final en enero.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Destacados del día

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter