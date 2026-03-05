Walid Regragui renuncia como seleccionador de Marruecos meses antes del Mundial

Compartir en:









ARCHIVO - Walid Regragui, director técnico de Marruecos, es lanzado al aire por sus jugadores tras el juego de fútbol de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Marruecos y Portugal, en el Estadio Al Thumama en Doha, Qatar, el sábado 10 de diciembre de 2022. (Foto AP/Martin Meissner, Archivo) AP

Ya se especulaba de la salida de Regragui —a menos de 100 días de que Estados Unidos, Canadá y México reciban el Mundial del 11 de junio al 19 de julio— antes de que Fouzi Lekjaa, presidente de la federación de fútbol del país, acompañara a Regragui en la conferencia de prensa, que también sirvió como homenaje al técnico saliente.

“El equipo necesita una cara nueva, una energía diferente y una nueva perspectiva con un nuevo entrenador. Creo que el equipo necesita un nuevo impulso antes del Mundial, una nueva visión para seguir progresando. Mi decisión de irme forma parte de la evolución de este equipo”, afirmó Regragui.

En el Mundial de 2022, Regragui llevó a Marruecos a las semifinales —algo nuevo para una selección de África y el mundo árabe—, pero fue criticado después de que el equipo no lograra ganar la Copa Africana de Naciones como país anfitrión tras una dramática derrota por 1-0 ante Senegal en la final en enero.

