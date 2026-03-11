americateve

Vuelve a sonar el himno ruso en los Paralímpicos con Golubkov y Bagiian

El himno nacional ruso volvió a sonar en los Juegos Paralímpicos el miércoles, un día después de que atletas de Alemania parecieran escenificar una protesta en la ceremonia del podio de Milán-Cortina.

El ruso Ivan Golubkov saluda a la afición en el podio tra ganar la medalla de oro en la prueba de paraesquí de fondo de 10 kilómetros, salida por intervalos, en la modalidad sentado en los Juegos Paralímpicos de Invierno el miércoles 11 de marzo del 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
Ivan Golubkov obtuvo el tercer oro de Rusia en la justa en la prueba masculina de paraesquí de fondo 10 km, salida por intervalos, en la modalidad sentado. Luego, Anastasiia Bagiian sumó el cuarto oro del país al imponerse en la prueba femenina de paraesquí de fondo 10 km, salida por intervalos, estilo clásico, para atletas con discapacidad visual.

“Estoy muy feliz. Pasé 20 años para llegar a este punto”, aseguró Golubkov. “Me estuve preparando para cada carrera y planeaba mostrar un buen rendimiento en cada una, pero esta carrera fue muy fluida y salió muy bien”.

El himno sonó por primera vez en más de una década en los Paralímpicos el lunes, y volvió a escucharse el martes cuando Bagiian ganó el sprint de paraesquí de fondo en estilo clásico.

Los atletas rusos volvieron a competir bajo su propia bandera en los Juegos Paralímpicos de Invierno tras años en los que tuvieron que hacerlo como atletas neutrales debido a las infracciones de dopaje del país y al conflicto militar en Ucrania.

Durante la ceremonia del podio el martes, la alemana Linn Kazmaier (medallista de plata), y su guía, Florian Baumann, bajaron la mirada mientras se izaba la bandera rusa y sonaba el himno. Después, mantuvieron distancia de los atletas rusos mientras posaban para las fotos con las medallas. Al abandonar el escenario, parecieron negarse a tomarse una foto con los otros medallistas.

El Comité Paralímpico Nacional de Alemania indicó que “fue una expresión de solidaridad con sus amigos, los atletas ucranianos”.

No se registró ningún incidente durante la ceremonia del podio el lunes cuando la esquiadora rusa de paraesquí alpino Varvara Voronchikhina ganó el oro. Es la primera vez que el himno de Rusia suena en un gran evento deportivo mundial desde la invasión de Ucrania en 2022, y la primera vez que se escucha en los Paralímpicos desde los Juegos de 2014 en Sochi.

Alemania estuvo entre los países que criticaron el regreso de atletas rusos compitiendo bajo su bandera en la justa invernal. Algunas naciones, incluida Ucrania, boicotearon el viernes la ceremonia de apertura.

La última vez que se escuchó el himno de Rusia después de que un atleta ganó un oro en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos desde la justa veraniega de Rio de Janeiro 2016.

Los atletas rusos fueron inicialmente vetados debido a un programa de dopaje patrocinado por el Estado, y las sanciones se extendieron tras la invasión.

Rusia llegó a Milán-Cortina con seis atletas que recibieron plazas de invitación (wildcard) por parte del Comité Paralímpico Internacional.

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

