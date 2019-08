Vuelta: Madrazo gana 5ta etapa y López recupera liderato

Madrazo, del Burgos-BH, afirmó que su triunfo es un "sueño hecho realidad".

"Ganar aquí en la Vuelta es de las cosas más grandes que puede haber en el ciclismo, y para mí hoy es un sueño hecho realidad", dijo el ciclista.

“El equipo me dijo que guardara para mañana para la montaña pero dije que no, que 'hoy hay que entrar'", explicó.

Madrazo se mantuvo entre las primeras posiciones en los últimos kilómetros, entre un grupo de fuga que incluyó a su compañero de equipo Jetse Bol y José Herrada (Cofidis). El holandés Bol cruzó la meta en segundo lugar, 10 segundos después del ganador, y el español Herrada llegó 12 segundos después.

López, de Astana Pro, entró cuarto en la etapa, 47 segundos detrás de Madrazo. El español Alejandro Valverde (Movistar) llegó quinto. López y Valverde estaban más de seis minutos detrás de los fugados pero redujeron la brecha.

“Superman” López abrió una ventaja de 14 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic en la clasificación general. El colombiano Nairo Quintana está tercero, a 23 segundos del primero, y Valverde marcha cuarto, 28 segundos atrás. El irlandés Nicolas Roche, quien iba de primero al comenzar la etapa del miércoles, retrocedió al quinto en la clasificación general, 57 segundos después de López.

“He ganado pocos segundos, pero algo es algo”, dijo López. “Estamos contentos con el resultado y con el gran trabajo del equipo. Queda mucha carrera, pero por lo pronto todo está marchando fenomenal para nosotros. En los próximos días se abrirán todavía más diferencias”.

Quintana, por su parte, destacó por “por fortuna” no se rezagó mucho. “o he cedido mucho y espero encontrar buenas sensaciones, porque las de hoy no fueron las mejores”, dijo.

Los también colombianos Rigoberto Urán (Education First) y Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) marchan sexto y séptimo, respectivamente, en la general.

La sexta etapa se realizará el jueves. En ella los ciclistas tendrán que recorrer casi 200 kilómetros (124 millas) desde Mora de Rubielos a otra cima, la de Ares del Maestrat.