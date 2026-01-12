americateve

Vrabel y Patriots llegan confiados a la ronda divisional tras sólida actuación defensiva

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, dejó la victoria de su equipo por 16-3 en el partido de comodines contra los Chargers de Los Ángeles con el rostro literalmente ensangrentado, pero con la confianza inquebrantable en su equipo.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye y el tight end Hunter Henry celebran el pase de touchdown en el encuentro de comodín ante los Chargers de Los Ángeles el domingo 11 de enero del 2026. (AP Foto/Charles Krupa)
Es optimista antes de la ronda divisional porque a pesar de que la ofensiva, que ha sostenido al equipo toda la temporada, presentó algunas deficiencias, cree que los Patriots dejaron ver su fisicalidad en defensa en el momento perfecto.

Nueva Inglaterra limitó a los Chargers a 207 yardas totales, la novena vez esta temporada que mantuvo a un oponente por debajo de las 300 yardas. Las seis capturas de los Patriots los tienen empatados en la segunda posición en la historia de playoffs de la franquicia.

“Todos jugaron. Todos contribuyeron”, explicó Vrabel. “Algunos jugadores salieron. Otros entraron y dieron un paso adelante. Jugamos con muchos chicos en defensa. Creo que todos aprecian eso. Creo que todos tienen roles”.

El tackle defensivo Milton Williams aseguró que este éxito se debe a que los Patriots no complicaron demasiado las cosas.

“Hemos estado haciendo esto toda nuestra vida. Mantenerlo simple. No necesitamos ningún esfuerzo de superhéroe o sobrehumano de nadie”, dijo Williams. “Solo sal ahí y haz tu trabajo y está donde se supone que debes estar. El resto se cuidará solo”.

Ahora, lo que sigue para los Patriots es su primer viaje a la ronda divisional desde que ganaron el sexto título de Super Bowl de la franquicia en la temporada 2018.

“Ha habido un legado aquí por un tiempo, y estamos tratando de conseguir el nuestro”, dijo el safety Marcus Jones.

Lo que funciona

Después de una actuación desigual en el último partido de la temporada regular y que terminaron ganando ante Miami, la defensa de Nueva Inglaterra estaba lista para los playoffs, presionando al quarterback de los Chargers, Justin Herbert, mientras mantenía a sus receptores abiertos controlados durante la mayor parte de la noche. Los Chargers, que lideraron la NFL esta temporada con 115 conversiones en tercera oportunidad, lograron uno de diez en tercera oportunidad.

Necesita ayuda

La ofensiva de Nueva Inglaterra terminó 4 de 11 en tercera oportunidad y 0 de 3 en la zona de anotación contra los Chargers. Deben mejorar esas tasas si los Patriots quieren avanzar al Juego de Campeonato de la Conferencia Americana.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

