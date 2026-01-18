Voz de Trump en anuncio de agencia hipotecaria es de inteligencia artificial, pero con su permiso

La sede de la agencia hipotecaria estadounidense Fannie Mae en Washington el 21 de abril del 2018. (AP foto/J. David Ake) AP

La voz en el anuncio, creada con el permiso de la administración Trump, promete una "nueva Fannie Mae" y llama a la institución el "protector del Sueño Americano". El anuncio surge mientras la administración está haciendo un gran esfuerzo para mostrar a los votantes que está respondiendo a sus preocupaciones sobre la economía, incluyendo el mercado de la vivienda.

Trump planea hablar sobre vivienda en su aparición en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde líderes mundiales y ejecutivos corporativos se reúnen esta semana.

Esta no es la primera vez que un miembro de la familia Trump ha utilizado la IA para replicar su voz. La primera dama Melania Trump recientemente empleó a la firma de tecnología de IA Eleven Labs para ayudar a dar voz a la versión de audio de sus memorias. No se sabe quién clonó la voz del presidente Trump para el anuncio de Fannie Mae.

El mes pasado, Trump prometió en un discurso en horario estelar que lanzaría "algunos de los planes de reforma de vivienda más agresivos en la historia de Estados Unidos".

"Durante generaciones, ser propietario de una vivienda significaba seguridad, independencia y estabilidad", dice la voz digitalizada de Trump en el anuncio de un minuto emitido el domingo. "Pero hoy, ese sueño parece inalcanzable para demasiados estadounidenses no porque hayan dejado de trabajar duro, sino porque el sistema dejó de funcionar para ellos".

Fannie Mae y su contraparte Freddie Mac, que han estado bajo control gubernamental desde la Gran Recesión, compran hipotecas que cumplen con sus criterios de riesgo de los bancos, lo que ayuda a proporcionar liquidez al mercado de la vivienda. Las dos firmas garantizan aproximadamente la mitad del mercado de préstamos hipotecarios de 13 billones de dólares y son un pilar de la economía estadounidense.

El anuncio dice que Fannie Mae trabajará con la industria bancaria para aprobar más posibles compradores de viviendas para hipotecas.

Bill Pulte, quien lidera la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, y otros han dicho que quieren vender acciones de Fannie Mae y Freddie Mac en una bolsa de valores importante, pero no se han establecido planes concretos.

Trump y Pulte también han propuesto extender la hipoteca de 30 años a 50 años para reducir los pagos mensuales. Trump pareció retractarse de la propuesta después de que los críticos dijeran que un préstamo a más largo plazo reduciría la capacidad de las personas para crear equidad en la vivienda y aumentar su propia riqueza.

Trump también dijo en las redes sociales a principios de este mes que estaba dirigiendo al gobierno federal a comprar 200.000 millones de dólares en bonos hipotecarios, una medida que, según él, ayudaría a reducir las tasas hipotecarias en un momento en que los estadounidenses están ansiosos por los precios de las viviendas. Trump dijo que Fannie Mae y Freddie Mac tienen 200.000 millones de dólares en efectivo que se utilizarán para realizar la compra.

A principios de este mes, Trump también dijo que quiere bloquear a los grandes inversores institucionales de comprar casas, diciendo que una prohibición facilitaría a las familias jóvenes comprar sus primeras viviendas.

El permiso de Trump para el uso de IA es interesante dado que se ha quejado de que asistentes de su predecesor Joe Biden usaron un bolígrafo mecánico ("autopen") para aplicar la firma del expresidente a leyes, indultos u órdenes ejecutivas.

Sin embargo, un informe emitido por los republicanos de la Cámara de Representantes no incluye ninguna evidencia concreta de que se haya utilizado autopen para firmar el nombre de Biden sin su conocimiento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP