americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vonn volverá a Estados Unidos para someterse a más cirugías, según fuente AP

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Lindsey Vonn se preparaba para volar de regreso a los Estados Unidos el domingo tras su aterrador accidente en el descenso olímpico, informó a The Associated Press el jefe del equipo de esquí estadounidense.

En esta imagen, tomada de un video proporcionado por Olympic Broadcasting Services (OBS), la estadounidense Lindsey Vonn se accidenta durante una carrera de descenso de esquí alpino femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina dAmpezzo, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026. (Olympic Broadcasting Services vía AP)
En esta imagen, tomada de un video proporcionado por Olympic Broadcasting Services (OBS), la estadounidense Lindsey Vonn se accidenta durante una carrera de descenso de esquí alpino femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026. (Olympic Broadcasting Services vía AP) AP

Sophie Goldschmidt, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Esquí y Snowboard de Estados Unidos, le comunicó a la AP que el personal médico del equipo ha estado coordinando la recuperación de Vonn desde el accidente y la posterior evacuación en helicóptero en los Juegos de Milán-Cortina, y que intentarían acompañarla a casa.

Vonn se ha sometido a múltiples cirugías en Italia para reparar una compleja fractura de tibia en la pierna izquierda.

“Estamos trabajando en todo eso en este momento”, señaló Goldschmidt. “Tenemos un gran equipo a su alrededor ayudándola y regresará a Estados Unidos para más cirugías”.

Los espectadores que sintonizaron para ver a Vonn intentar ganar una medalla a los 41 años con una fractura en el ligamento anterior cruzado en la rodilla izquierda y un reemplazo parcial de titanio en la rodilla derecha quedaron en shock cuando la destacada esquiadora estadounidense se enganchó con la puerta 13 segundos después de iniciar su bajada, que llevó a que volara por los aires antes de salir despedida cuesta abajo por la montaña de los Dolomitas.

“El impacto, el silencio, todos estaban en shock. Y se notaba que era una lesión realmente grave", reconoció Goldschmidt, quien presenció la caída. “Hay mucho peligro en practicar todo tipo de deportes alpinos, pero eso hace apreciar aún más lo sobrehumanos que son estos atletas”.

“Quiero decir, poner el cuerpo en juego, ir a esas velocidades, la exigencia física. A veces, en la transmisión, es muy difícil transmitir eso”, añadió Goldschmidt. “El peligro a veces atrae a los aficionados y resulta bastante cautivador. Obviamente esperamos no tener lesiones como esa, pero lamentablemente es parte inherente de nuestros deportes”.

La propia Vonn no se arrepiente.

“Cuando pienso en mi accidente, no estaba en la puerta de salida sin ser consciente de las posibles consecuencias. Sabía lo que estaba haciendo. Elegí asumir un riesgo", publicó Vonn el sábado en Instagram. “Cada esquiador en esa puerta de salida asumió el mismo riesgo. Porque, incluso si eres la persona más fuerte del mundo, la montaña siempre tiene las cartas”.

“Pero que yo estuviera lista no me garantizaba nada. Nada en la vida está garantizado. Esa es la apuesta de perseguir tus sueños: puedes caer, pero si no lo intentas, nunca lo sabrás”, agregó Vonn.

Goldschmidt visitó a Vonn en el hospital dos veces y dijo que “no tiene dolor. Está en condición estable”.

“Tomó una línea agresiva y se entregó por completo, y estuvo a centímetros de que esto pudiera haber terminado de una manera muy diferente”, manifestó Goldschmidt. “Pero lo que ha hecho por nuestros deportes y por el deporte en general, el hecho de ser un modelo a seguir, ha alcanzado un nivel completamente nuevo. A menudo se aprende más sobre las personas en estos momentos difíciles que cuando están ganando”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter