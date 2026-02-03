americateve

Vonn, "segura" de competir en Juegos Olímpicos pese a rotura total de ligamento en rodilla izquierda

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Lindsey Vonn está "segura" de que podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina que comienzan esta semana a pesar de la lesión en la rodilla izquierda que sufrió en un accidente hace cuatro días.

Lindsey Vonn sonríe durante una rueda de prensa del equipo de esquí alpino de Estados Unidos previo a los Juegos Olímpicos de Invierno, el martes 3 de febrero de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia. (AP Foto/Fatima Shbair) AP

Vonn afirmó el martes que tiene una "rotura completa" de su ligamento cruzado anterior, además de contusiones óseas y "daño meniscal".

Pero después de tres días de fisioterapia y consultas con médicos, Vonn esquió el martes con un soporte en su rodilla.

"Se siente estable, se siente fuerte", expresó, al añadir que estaba "segura" para competir.

“Haré todo lo que esté en mi poder para estar en la línea de salida”, subrayó.

Vonn se accidentó en un descenso en Crans-Montana, Suiza, el viernes y terminó en las redes de seguridad. Después de esquiar hasta el final del recorrido, fue trasladada en helicóptero para recibir atención médica.

Vonn, una estadounidense de 41 años, es una de las mayores estrellas de los Juegos de Invierno, que comienzan el viernes con la ceremonia de apertura. Su primera carrera será dos días después en el descenso femenino el domingo. Luego, Vonn también planeaba competir en el Super G y en el nuevo evento combinado por equipos.

La sesión de entrenamiento de descenso femenino está programada para el jueves.

Vonn hizo un regreso impresionante la temporada pasada a los 40 años de edad, después de casi seis años alejada de las competencias de esquí. Esquiando con un implante parcial de titanio en su rodilla derecha, ha sido la líder del circuito en descenso esta temporada con dos victorias y otros tres podios en cinco carreras.

Incluyendo el Super G, Vonn completó ocho carreras de la Copa del Mundo y terminó en el podio en siete de ellas. Su peor resultado fue un cuarto lugar.

El esquí femenino durante los Juegos se llevará a cabo en Cortina, donde Vonn tiene el récord de la Copa del Mundo con 12 victorias.

Vonn ha ganado tres medallas olímpicas: oro en descenso y bronce en el Super G en 2010 y bronce en descenso en 2018.

https://apnews.com/hub/deportes

