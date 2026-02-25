americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Volcán de lodo entra en actividad en Colombia sin dejar víctimas

BOGOTÁ (AP) — Un volcán de lodo entró en actividad el miércoles en el noroeste de Colombia en una zona cercana a viviendas sin dejar heridos ni muertos, informaron las autoridades.

La emergencia fue reportada en San Juan de Urabá, un municipio ubicado en el departamento de Antioquia, que hace parte de una zona donde hay volcanes de lodo, que son estructuras geológicas diferentes a los volcanes de lava, en los que hay grandes cantidades de gas, agua y materiales arcillosos que pueden ser expulsados a la superficie.

Habitantes del municipio difundieron videos en redes sociales de la erupción que parecía ser una llamarada acompañada de una columna de humo.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia indicó en la red social X que la erupción de lodo se registró cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal sin causar daños.

“De manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas”, agregó el reporte.

Sin embargo, el organismo aseguró que realizarán la evacuación de viviendas cercanas al sitio de manera preventiva. Además, enviarán personal y maquinaria para habilitar una vía que fue afectada por el lodo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida
ULTIMA HORA

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter