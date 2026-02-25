Volcán de lodo entra en actividad en Colombia sin dejar víctimas

Compartir en:









La emergencia fue reportada en San Juan de Urabá, un municipio ubicado en el departamento de Antioquia, que hace parte de una zona donde hay volcanes de lodo, que son estructuras geológicas diferentes a los volcanes de lava, en los que hay grandes cantidades de gas, agua y materiales arcillosos que pueden ser expulsados a la superficie.

Habitantes del municipio difundieron videos en redes sociales de la erupción que parecía ser una llamarada acompañada de una columna de humo.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia indicó en la red social X que la erupción de lodo se registró cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal sin causar daños.

“De manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas”, agregó el reporte.

Sin embargo, el organismo aseguró que realizarán la evacuación de viviendas cercanas al sitio de manera preventiva. Además, enviarán personal y maquinaria para habilitar una vía que fue afectada por el lodo.

FUENTE: AP