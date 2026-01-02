americateve

Volcada de Antetokounmpo en los últimos segundos da victoria a Bucks, 122-121 sobre Hornets

MILWAUKEE (AP) — Giannis Antetokounmpo realizó una clavada tras un pase de Kevin Porter Jr. con 4,7 segundos restantes para darles el viernes a los Bucks de Milwaukee una victoria de 122-121 sobre los Hornets de Charlotte.

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, realiza una clavada en el partido ante los Hornets de Charlotte, el viernes 2 de enero de 2026 (AP Foto/Morry Gash)
Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, realiza una clavada en el partido ante los Hornets de Charlotte, el viernes 2 de enero de 2026 (AP Foto/Morry Gash) AP

Antetokounmpo contabilizó 30 puntos, diez rebotes y cinco asistencias para llegar a 158 partidos en la NBA con al menos 30 puntos, diez rebotes y cinco asistencias. Antetokounmpo superó a Oscar Robertson y Kareem Abdul-Jabbar, quienes lograron esa hazaña 157 veces cada uno.

La ventaja en el marcador cambió de manos tres veces en los últimos 10,5 segundos.

Kyle Kuzma de Milwaukee encestó un triple para poner a los Bucks adelante por 120-118 con 10,3 segundos restantes.

Después de que Charlotte pidió un tiempo muerto, Sion James pasó el balón a Miles Bridges, quien se dirigía hacia la canasta. Bridges encestó mientras provocaba la sexta falta de Kuzma con 8,8 segundos restantes. Bridges acertó el tiro libre subsiguiente para completar una jugada de tres puntos que puso a Charlotte de nuevo adelante.

Milwaukee pidió una pausa. Porter lanzó un saque a Antetokounmpo, quien le suministró un pase y luego se dirigió hacia la canasta para atrapar un envío de vuelta y realizar la volcada.

Charlotte aún tenía un tiempo muerto más. LaMelo Ball sirvió a Brandon Miller, cuyo intento de bandeja en movimiento y rebotó en el tablero y no entró cuando sonó la bocina.

Kon Knueppel anotó 26 puntos, Bridges 25, Miller 19 y Collin Sexton 16 por Charlotte. Ryan Rollins totalizó 29 puntos y ocho asistencias por Milwaukee, mientras que Bobby Portis anotó 20 puntos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

