Vítores al equipo de EEUU se convierten en abucheos para Vance en la inauguración de los Juegos

MILÁN (AP) — Los deportistas de Estados Unidos recibieron una bienvenida entusiasta en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, pero el ambiente cambió cuando las cámaras enfocaron brevemente al vicepresidente del país, JD Vance.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y su esposa, Usha Vance, animan al equipo estadounidense durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en Milán, Italia, el 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
Encabezada por la patinadora de velocidad y abanderada Erin Jackson, la delegación estadounidense fue una de las últimas en entrar al estadio San Siro de Milán en el desfile del viernes.

El público les vitoreó, pero se escucharon abucheos y silbidos cuando Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, aparecieron en las pantallas del estadio ondeando banderas estadounidenses desde la tribuna.

El apoyo a Estados Unidos entre sus aliados se ha ido erosionando a medida que el gobierno del presidente Donald Trump ha adoptado una postura agresiva en política exterior, incluyendo los aranceles punitivos, su intervención militar en Venezuela y las amenazas de invadir Groenlandia.

También se escucharon abucheos cuando la delegación de Israel entró al estadio.

Además de en Milán, hubo desfiles de deportistas en otros tres lugares: Cortina d'Ampezzo, Livigno y Predazzo. Las competencias se celebran en una vasta zona del norte de Italia, lo que convierte a estos Juegos Olímpicos de Invierno en los más dispersos geográficamente de la historia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

