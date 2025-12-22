Vistazo a otros homicidios que Rusia atribuye a Ucrania

Foto sin fecha entregada por el Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 22 de diciembre del 2025, que muestra al teniente general Fanil Sarvarov. (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP) AP

Aunque Kiev ha insinuado su participación en algunos casos, los funcionarios ucranianos por lo general se abstienen de atribuirse los atentados.

El lunes, un general ruso fue asesinado por una bomba en un coche en Moscú, y Rusia dice que está investigando si Ucrania estuvo detrás del ataque. Ucrania aún no ha comentado sobre la muerte del teniente general Fanil Sarvarov.

Kirilov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado junto a su asistente, Ilya Polikarpov, cuando una bomba colocada en un scooter explotó frente a un edificio de apartamentos en Moscú en diciembre de 2024.

Kirilov había sido acusado en ausencia un día antes por el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, de "ordenar el uso de armas químicas prohibidas contra las Fuerzas de Defensa de Ucrania". El SBU luego se atribuyó el ataque. Un hombre uzbeco fue arrestado rápidamente y acusado de matar a Kirilov en nombre del servicio de seguridad.

Moskalik, subdirector del departamento operativo principal del Estado Mayor General, fue asesinado en abril de 2025. Una bomba había sido colocada debajo de su coche, que estaba estacionado cerca de su edificio de apartamentos a las afueras de Moscú.

Varios días después del ataque, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró en un comunicado que el Servicio de Inteligencia Exterior del país le había informado sobre la "eliminación de un miembro del mando superior de las fuerzas armadas de Rusia", pero no dio más detalles.

Un hombre ruso que anteriormente vivía en Ucrania se declaró culpable de llevar a cabo el ataque y dijo que había sido pagado por los servicios de seguridad de Ucrania.

Stanislav Rzhitsky

Rzhitsky, un excomandante de submarino, fue asesinado a tiros en julio de 2023 mientras corría en Krasnodar, Rusia.

Los medios ucranianos informaron que Rzhitsky era uno de los seis comandantes de submarinos capaces de lanzar los misiles de largo alcance que impactaron en Vinnytsia, Ucrania, un año antes, matando a 23 personas e hiriendo a más de 100.

Cuando murió, Rzhitsky era subdirector de una oficina de movilización militar en Krasnodar.

Kyrylo Budanov, jefe de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, negó la participación de Kiev en la muerte. Sin embargo, la agencia también publicó detalles sobre el asesinato, incluyendo la hora del ataque y el número de disparos realizados. Un ciudadano ruso-ucraniano fue condenado por el asesinato en octubre de 2024.

Zakhar Prilepin

Prilepin, un escritor nacionalista ruso, evitó por poco la muerte en un atentado con coche bomba en la región de Nizhni Nóvgorod, Rusia, en mayo de 2023. Su conductor murió, mientras que Prilepin fue hospitalizado con huesos rotos, pulmones magullados y otras lesiones.

Prilepin, conocido por su apoyo a la guerra, fue sancionado por la Unión Europea.

Un ucraniano fue declarado culpable del ataque en un tribunal ruso y sentenciado a cadena perpetua. El Comité de Investigación de Rusia lo acusó de trabajar bajo órdenes de Kiev.

En una entrevista con periodistas ucranianos en marzo de 2024, el jefe del SBU, el teniente general Vasyl Maliuk, se negó a asumir la responsabilidad del ataque, pero dijo que podía proporcionar algunos detalles, como las lesiones de Prilepin.

Vladlen Tatarsky

Tatarsky, un bloguero militar, fue asesinado en abril de 2023 cuando una bomba explotó en un café en el centro de San Petersburgo donde había estado hablando.

Tatarsky apoyaba la guerra en Ucrania y presentaba informes regulares desde el frente para sus seguidores en Telegram.

Darya Trepova fue condenada por el atentado y sentenciada a 27 años de prisión después de que se la viera en cámara presentando una pequeña estatua a Tatarsky que explotó poco después. Trepova testificó que no sabía que el regalo contenía una bomba.

En la entrevista de marzo de 2024, el jefe del SBU, Maliuk, también se negó a asumir la responsabilidad por la muerte de Tatarsky, pero describió al bloguero como un portavoz de Rusia que había "pagado un precio kármico ante el pueblo ucraniano". También proporcionó detalles sobre la bomba que mató a Tatarsky.

Illia Kyva

Kyva, un legislador ucraniano que huyó a Rusia poco después de la invasión, fue encontrado muerto cerca de Moscú en diciembre de 2023 con una herida de bala en la cabeza.

Una figura política controvertida en Ucrania antes de la guerra, Kyva aparecía a menudo en programas de televisión pro-Kremlin. Un mes antes de su muerte, un tribunal ucraniano lo declaró culpable en ausencia de traición y lo sentenció a 14 años de prisión.

El Comité de Investigación del Estado de Rusia acusó a un empresario de origen armenio de pasar detalles sobre los movimientos de Kyva al SBU, según la agencia estatal de noticias Tass. Sin embargo, no se han presentado cargos directamente relacionados con el asesinato.

Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar de Ucrania, indicó después de la muerte de Kyva que "el mismo destino les espera a otros traidores de Ucrania", pero no dijo quién estaba detrás del asesinato.

Darya Dugina

Dugina fue asesinada en agosto de 2022 cuando una bomba controlada a distancia colocada en su SUV explotó mientras conducía en las afueras de Moscú.

Su padre, Alexander Dugin, era al parecer el verdadero objetivo del atentado. El filósofo, escritor y teórico político es un ferviente partidario de la guerra.

Ucrania negó la responsabilidad del ataque, con Zelenskyy diciendo que Dugina "no era nuestra responsabilidad" y que "no estamos interesados en ella".

La Agencia Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, identificó públicamente a dos ciudadanos ucranianos como sospechosos, pero dijo que habían escapado al extranjero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

