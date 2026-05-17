Vistazo a los antecedentes del brote actual de ébola

Trabajadores de la salud asisten a una víctima de ébola en Beni, Congo, el 13 de julio del 2019. (AP foto/Jerome Delay) AP

La Organización Mundial de la Salud declaró el brote una emergencia de salud pública de importancia internacional el domingo.

La enfermedad se identificó por primera vez en 1976 tras dos brotes en rápida sucesión en lo que hoy es Sudán del Sur y Congo, según la OMS.

Todos los grandes brotes de ébola han ocurrido en el África subsahariana, donde son endémicos los virus que lo causan. Los peores han sido en África occidental y central.

La enfermedad por ébola es causada por distintos virus. La OMS indica que tres de ellos son conocidos por provocar grandes brotes: el virus del ébola, el virus de Sudán y el virus de Bundibugyo. El brote actual está causado por el virus de Bundibugyo, que es raro y solo ha sido responsable de otros dos brotes reportados previamente.

Según la OMS, una familia de murciélagos frugívoros es al parecer el hospedador natural de los virus que causan el ébola, y otros animales como los simios y los monos también pueden infectarse.

Las personas pueden infectarse a partir de estos animales, y los virus pueden propagarse de persona a persona mediante el contacto con fluidos corporales como la sangre, las heces o el vómito de una persona infectada, o con superficies que hayan sido contaminadas por fluidos corporales.

Los síntomas aparecen entre dos días y tres semanas después de la exposición, aunque por lo general surgen en aproximadamente una semana, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Las enfermedades comienzan con síntomas similares a los de la gripe, incluidos fiebre, dolores, fatiga y dolor de garganta. Más adelante, los pacientes pueden presentar problemas gastrointestinales, erupciones cutáneas, convulsiones y hemorragias.

La tasa promedio de letalidad del ébola es de alrededor del 50%, según la OMS, con tasas que han variado del 25% al 90% en brotes anteriores.

Solo hay vacunas y tratamientos aprobados para el virus del ébola.

2013-2016: El peor brote registrado

Un brote de hace una década en varios países de África occidental es el peor registrado.

Hubo más de 28.000 casos y más de 11.000 muertes, mientras la enfermedad altamente contagiosa se propagó ampliamente en Guinea, Liberia y Sierra Leona y se extendió a naciones cercanas. También se reportó un pequeño número de casos en Estados Unidos, el Reino Unido, Italia y España, vinculados a viajeros procedentes de África o a trabajadores de la salud que regresaron a casa tras ayudar con el brote.

Según investigadores, la epidemia vinculada al tipo de virus del ébola al parecer había comenzado en el sureste de Guinea cuando un niño — el “paciente cero” — entró en contacto con murciélagos frugívoros infectados.

2018-2020: Congo y Uganda

El segundo brote más grande de la historia ocurrió poco después en las provincias congoleñas de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, con algunos casos en la vecina Uganda. El brote más reciente, anunciado el viernes, también está en Ituri, en la frontera con Uganda.

Según los CDC de Estados Unidos, el brote de hace ocho años tuvo más de 3.400 casos reportados y más de 2.200 muertes, con una tasa de letalidad del 66%.

Al igual que el brote de 2013-2016, también fue causado por el virus del ébola.

Congo ha tenido más de una docena de brotes importantes previos, incluido uno tan reciente como a finales de 2025.

2007-2008: Uganda

Un brote de enfermedad por ébola en 2007 en el oeste de Uganda, en la frontera con Congo, fue la primera aparición reportada de la cepa Bundibugyo.

Según los CDC de Estados Unidos, hubo 131 casos reportados y 42 muertes, y el organismo señaló que la tasa de letalidad de la cepa Bundibugyo parecía ser menor que la de las otras. Sin embargo, todavía no existe un tratamiento específico ni una vacuna para el virus de Bundibugyo.

Uganda también ha tenido varios brotes de ébola.

1976: Los primeros brotes conocidos

El primer brote conocido de ébola ocurrió hace 50 años en localidades de lo que entonces era Sudán y ahora forma parte de Sudán del Sur. Los científicos creen que se originó en una fábrica de algodón donde los trabajadores tuvieron contacto con murciélagos en almacenes, aunque la fuente no ha sido confirmada. Fue causado por lo que más tarde se conocería como el virus de Sudán.

Según estudios posteriores, al menos 151 personas murieron y se reportaron 284 casos, muchos después de que personas enfermas fueran llevadas a hospitales y propagaran la enfermedad a trabajadores de la salud y a otros cuando aún era desconocida.

Un brote meses después en el norte de Congo — que entonces se llamaba Zaire — tuvo 280 muertes y una tasa de letalidad extremadamente alta, y llevó por primera vez a los científicos a identificar el virus del ébola. Ese brote comenzó en una aldea remota cerca del río Ébola, del que la enfermedad tomó su nombre.

La primera infección conocida de ébola fuera de África ocurrió ese mismo año, cuando un técnico de laboratorio británico se pinchó accidentalmente con una aguja mientras estudiaba muestras. Se recuperó.

Desde que se identificó el ébola, se han registrado muy pocos casos fuera de África.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP