Visita del Real Madrid a Alavés pasa a ser una prueba de supervivencia para el técnico Xabi Alonso

El técnico del Real Madrid Xabi Alonso durante el partido contra el Manchester City en la Liga de Campeones, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Ese es el balance del Real Madrid en las últimas cinco semanas y la razón por la que Xabi Alonso se tambalea en la cuerda floja en su primera temporada al mando de su antiguo club.

Alonso parecía haber comenzado bien. Kylian Mbappé anotaba goles por caudales y el equipo ganó sus primeros siete partidos de la temporada. Incluso una derrota ante el Atlético de Madrid quedó semi olvidada tras vencer al Barcelona en el clásico.

Algo salió mal desde entonces. La derrota en Liverpool en la Liga de Campeones el mes pasado fue el punto de partido de la mala racha. Perder en Anfield es aceptable para cualquier club. Pero tres empates consecutivos ante Rayo Vallecano, Elche y Girona en La Liga encendieron las alarmas en un Madrid que se considera el mejor del mundo.

Pero lo peor estaba por venir: la humillante derrota 2-0 ante el Celta de Vigo, seguida del revés 2-1 ante el Manchester City de Pep Guardiola en la Liga de Campeones el miércoles. Ambas derrotas fueron en el Santiago Bernabéu, y los abucheos retumbaron.

Ahora, la continuidad de Alonso está cuestionada, apenas meses después de que saliera del Bayer Leverkusen tras su excepcional etapa en el club alemán que culminó con el título de la Bundesliga en 2024.

El próximo partido del Madrid será la visita a Alavés en el norte de España en La Liga el domingo.

Al sentir las críticas y las dudas, Alonso dijo que no está sorprendido.

“Te toca convivir con ello. Seas entrenador del Real Madrid o de cualquier club, tienes que estar preparado para afrontarlo con entereza, responsabilidad y autocrítica”, dijo Alonso. “Y estamos en ese momento. Pero sabiendo que las cosas pueden cambiar y que todo puede pasar. Hoy, a pesar del resultado, he visto cosas positivas. Tanto colectiva, como individualmente. Y luego hay otras que no han salido tan bien. Pero estamos ahí”.

Partidos clave

Un partido en Alavés normalmente se consideraría una salida cómoda para el Madrid. Pero dado el mal momento de juego y toda la presión sobre Alonso, podría resultar todo lo contrario.

Alavés se ha mostrado firme como local: dos derrotas en ocho partidos en su feudo de Vitoria esta temporada, incluyendo la victoria por 1-0 sobre la Real Sociedad en la pasada fecha.

El líder Barcelona, mientras tanto, ha desplazado al Madrid y tiene una ventaja de cuatro puntos antes de recibir al Osasuna el sábado.

Villarreal se encuentra tercero, un punto detrás del Madrid. Visita a Levante el domingo. El Atlético de Madrid, cuarto en la tabla, recibe a Valencia el sábado.

Jugadores a seguir

Los aficionados del Madrid estarán ansiosos por ver si Mbappé, quien lidera La Liga con 16 goles, estará disponible después de perderse la derrota contra el City, por molestias físicas

“Todavía es demasiado pronto para hablar de si llegará al domingo. Tendremos que ir día a día”, dijo Alonso tras la derrota contra el City.

El siguiente máximo goleador en la liga es Ferran Torres del Barça.

Con sus 11 goles en el torneo doméstico, Torres se ha establecido como la alternativa en caso de una baja de Robert Lewandowski.

Después de que Lewandowski fuera titular en la victoria 2-1 sobre el Eintracht Frankfurt el martes, Torres podría volver al once titular contra Osasuna.

Fuera de acción

El Madrid recibió una fuerte golpe con la lesión del zaguro brasileño Eder Militão, quien podría estar ausente un prolongadao tiempo tras desgarrarse un músculo de la pierna izquierda en la derrota ante Celta.

Los merengues también acusarán las ausencias de Álvaro Carreras y Endrick, suspendidos por despotricar contra el árbitro en el fiasco contra Celta. El defensor Dani Carvajal, quien estaba en el banquillo pero no uniformado para el partido debido a una lesión, también fue sancionado por faltar al respeto a los árbitros en el túnel. Fran García, otro defensor, había sido expulsado previamente..

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP