Visa asegura una extensión de 4 años con Red Bull F1 hasta 2030, amplía marca y acceso

A Visa no le importó, y la compañía anunció el jueves una extensión de contrato por cuatro años, hasta 2030, que amplía su asociación con Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls.

Algunos aficionados lo llaman VCARB, otros lo llaman Racing Bulls, y algunos incluso dicen Visa Cash App.

“Cuando la gente adopta lo que estás haciendo, encuentra la manera de hablar de tu nombre de forma positiva. Los nombres se vuelven nombres cariñosos una vez que la gente establece algún tipo de conexión cercana con la empresa, los pilotos, el equipo, y por eso la gente se ha sentido cómoda con él", declaró Frank Cooper, director de marketing de Visa, a The Associated Press.

“No conozco a nadie que haya decidido: ‘Así es exactamente como lo vamos a llamar siempre’, porque a veces la gente dirá el auto, a veces dirá Racing Bulls; está un poco por todos lados", agregó. "Pero me siento cómodo con eso porque, uno, están hablando de ello, y dos, la reacción inicial de ‘¿Cómo se supone que diga esto? ¿Qué significa?’ ya desapareció por completo”.

La extensión con Red Bull muestra cuánto ha crecido la alianza durante las dos primeras temporadas de Visa en la F1. El nuevo acuerdo abarca nuevos derechos de marca, opciones de hospitalidad mejoradas y oportunidades de experiencias inmersivas tanto con Red Bull como con Racing Bulls.

“En poco tiempo, Oracle Red Bull Racing y Visa han fomentado una asociación basada en el esfuerzo colaborativo y el éxito mutuo", indicó Paul Gandolfi, director comercial de Red Bull Racing.

"Con Red Bull, estamos en el epicentro del deporte, el entretenimiento y el estilo de vida, lo que significa que estamos estratégicamente posicionados para incorporar al deporte a líderes de la industria reconocidos globalmente como Visa, mientras iniciamos una nueva era de la Fórmula 1”, añadió.

Visa continuará como socio principal del segundo equipo de Red Bull, el proyecto de dos autos para Liam Lawson y el novato Arvid Lindblad, así como socio principal del programa de la Academia de Fórmula 1 de Racing Bulls, integrado exclusivamente por mujeres.

Pero el acuerdo también incluye una presencia de marca más destacada en los monoplazas de Red Bull del cuatro veces campeón mundial Max Verstappen e Isack Hadjar, quien dio el salto de Racing Bulls al final del año pasado. El logotipo de Visa estará en el alerón delantero del nuevo RB22 para 2026.

Visa también ha asegurado derechos exclusivos dentro de la categoría de banca minorista, junto con derechos de cesión ampliados.

En esencia, Visa está respaldando a todos los autos de todos los equipos de Red Bull en la F1 y en la Academia de F1.

Visa también planea añadir un componente musical a su activación de F1 este verano. En 2022, antes de que Visa se sumara, Red Bull llevó a Bad Bunny al Gran Premio de Miami.

“Una cosa que ha sido cierta durante décadas es que los deportistas quieren estar cerca de los músicos y los músicos quieren estar cerca de los deportistas", dijo Cooper. "La oportunidad de cruzar y combinar distintos pilares culturales y crear nuevas experiencias está ahí para nosotros”.

