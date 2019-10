El incidente se reportó en la playa de Virginia Key, donde el estudiante se lanzó al mar cuando escucho gritos de ayuda.

María del Carmen Avendaño declaró en exclusiva a América Noticias que está viviendo un momento muy difícil y que hoy se reconforta con el apoyo de los compañeros de escuela de su hijo, a quien consideran un héroe sin capa.

Familiares del estudiante de la secundaria Booker T. Washington declararon que Cristian primero sacó del agua al niño y luego a la madre del menor, pero cansado de nadar no resistía el fuerte oleaje.

Habla en exclusiva madre de joven que si tiró a salvar a una madre y su hijo en una playa de Miami

Maynor Montes y su madre informaron que los rescatistas le brindaron los primeros auxilios al joven de 17 años, después que los salvara de ahogarse cuando su mamá le estaba enseñando a nadar.

El incidente se reportó este lunes cuando las banderas rojas advertían la presencia de fuertes corrientes en el mar.

Cristian ya ha sido desconectado y ahora respira por sí solo, mientras sus familiares esperan no solamente que el público los ayude monetariamente a través de la plataforma Go Fund Me, sino también que ocurra un milagro para su completa recuperación.