Violencia criminal deja ocho muertos en la provincia de Manabí, en el centro costero de Ecuador

Compartir en:









El coronel Jaime Salgado, jefe subrogante de la policía en Manta, dijo el lunes a periodistas que además de las víctimas mortales otras siete personas quedaron con heridas, algunas muy graves, y que los ataques se produjeron la noche del domingo en acciones separadas que se extendieron por casi tres horas.

Precisó que "entre los indicios balísticos se encontró munición de nueve milímetros y otras de calibre militar", que están bajo análisis de los investigadores para determinar una eventual conexión entre los tres hechos. Do de ellos se registraron en la población de Montecristi y otro en el puerto de Manta, a 257 kilómetros al suroeste de la capital.

Desde el 1 de enero la provincia de Manabí se encuentra bajo estado de excepción —lo que permite la acción conjunta de policías y militares— por orden del gobierno del presidente Daniel Noboa.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con más de 9.200 asesinatos, según cifras oficiales. La inseguridad y la criminalidad asedian a la nación sudamericana desde hace un lustro debido a la expansión de bandas locales aliadas con cárteles transnacionales, con el subsecuente uso de los puertos ecuatorianos para el traslado de drogas.

La violencia criminal obligó a Noboa a declarar en enero de 2024 el estado de conflicto armado interno y enlistar a 22 organizaciones como “terroristas”. Algunos de sus principales líderes han sido captudos.

FUENTE: AP