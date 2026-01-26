americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Violencia criminal deja ocho muertos en la provincia de Manabí, en el centro costero de Ecuador

QUITO (AP) — Un total de ocho personas fueron asesinadas a balazos en una secuencia de ataques en diferentes sectores de la provincia de Manabí, en el centro costero de Ecuador, que atraviesa una espiral de violencia criminal desde hace varios años.

El coronel Jaime Salgado, jefe subrogante de la policía en Manta, dijo el lunes a periodistas que además de las víctimas mortales otras siete personas quedaron con heridas, algunas muy graves, y que los ataques se produjeron la noche del domingo en acciones separadas que se extendieron por casi tres horas.

Precisó que "entre los indicios balísticos se encontró munición de nueve milímetros y otras de calibre militar", que están bajo análisis de los investigadores para determinar una eventual conexión entre los tres hechos. Do de ellos se registraron en la población de Montecristi y otro en el puerto de Manta, a 257 kilómetros al suroeste de la capital.

Desde el 1 de enero la provincia de Manabí se encuentra bajo estado de excepción —lo que permite la acción conjunta de policías y militares— por orden del gobierno del presidente Daniel Noboa.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con más de 9.200 asesinatos, según cifras oficiales. La inseguridad y la criminalidad asedian a la nación sudamericana desde hace un lustro debido a la expansión de bandas locales aliadas con cárteles transnacionales, con el subsecuente uso de los puertos ecuatorianos para el traslado de drogas.

La violencia criminal obligó a Noboa a declarar en enero de 2024 el estado de conflicto armado interno y enlistar a 22 organizaciones como “terroristas”. Algunos de sus principales líderes han sido captudos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)

Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

ICE califica a El Chulo como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

ICE califica a "El Chulo" como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro canadiense Mark Carney el 16 de junio de 2025 en Kananaskis, Canadá, a la izquierda, y al presidente estadounidense Donald Trump, el 7 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, izquierda, Jacquelyn Martin)

Carney dice que Canadá no planea alcanzar un acuerdo de libre comercio con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter