Vinicius Lima y Thiago Espinosa se unen al América de México para el torneo Clausura

Lima, de 29 años, llega al equipo azulcrema proveniente del Fluminense de su país donde militó los últimos tres años. Espinosa, de 21, llega a suelo mexicano desde el Racing de Montevideo uruguayo.

América no dio a conocer detalles económicos de ambos fichajes, pero reveló que ambos arriban al equipo a préstamo con opción a compra.

Lima y Espinosa se unen a los brasileños Raphael Veiga y Rodrigo Dourado como los fichajes invernales de las Águilas, que buscan pelear por un nuevo campeonato luego de quedar eliminados en cuartos de final en el torneo pasado.

Los cuatro jugadores fueron elegidos por el entrenador brasileño André Jardine, quien le dio al equipo un tricampeonato y lo llevó a cuatro finales consecutivas. El ex seleccionador olímpico de Brasil ha adquirido más poder de decisión en el club tras la salida del presidente deportivo Diego Ramírez.

La llegada de Lima ayudará a las Águilas cubrir la salida del volante Álvaro Fidalgo, quien se fue al Real Betis de España.

“Es un jugador que yo conozco de mucho tiempo, fue mi jugador en fuerzas básicas, lo acompañé en toda su carrera”, dijo Jardine. “Lo que más me gusta es su capacidad de jugar cualquier función de la media cancha, como más o menos utilizamos a Fidalgo. Va a sumar mucho con el balón porque tiene mucho criterio con él”.

Lima debutó en el Gremio de Porto Alegre luego militó en Ceara y tuvo un paso fugaz por los Emiratos Árabes con Al-Wasl antes de recalar en Fluminense donde fue campeón de la Copa Libertadores en 2023 y de la Recopa Sudamericana en 2024.

La llegada de Espinosa parece más una apuesta a futuro porque el puesto de lateral por izquierda le pertenece al internacional colombiano Cristian Borja.

América busca todavía un delantero más, pero los registros del fútbol mexicano se cerraron la víspera y ahora sólo podría fichar a algún jugador que sea dueño de sus derechos federativos.

