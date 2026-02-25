americateve

Vinícius Júnior abucheado por hinchas de Benfica. Los del Madrid muestran pancarta antirracismo

MADRID (AP) — Los hinchas de Benfica abuchearon ruidosamente el miércoles a Vinícius Júnior en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de los repechajes de la Liga de Campeones, después de que el delantero brasileño del Real Madrid acusara a un rival de haberlo insultado de forma racista en el primer encuentro.

Vinicius Junior (centro) del Real Madrid encara con el balón a Nicolás Otamendi del Real Madrid, el miércoles 25 de febrero de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Los más de 3.000 hinchas del Benfica presentes en el Bernabéu lo increparon casi cada vez que Vinícius tocaba el balón. Celebraron cuando perdió el control de la pelota al inicio del partido. Los seguidores de Benfica también abuchearon con énfasis cuando se anunció el nombre del astro en la alineación titular antes del encuentro.

Los abucheos fueron perdiendo fuerza gradualmente a medida que avanzaba el partido. El marcador estaba empatado 1-1 tras el primer tiempo. Vinícius participó en la jugada previa a lo que habría sido el segundo gol del Madrid, pero fue anulado por fuera de juego.

Vinícius acaparó la mayor parte de la atención en el Bernabéu por lo ocurrido en el partido de ida en Lisboa la semana pasada, cuando acusó a Gianluca Pestrianni, atacante argentino de Benfica, de llamarlo “mono” después de que el brasileño firmó en tanto de la victoria 1-0 y lo celebrara junto al banderín de córner del Benfica.

Prestianni, quien ha negado haber insultado de forma racista a Vinícius y a quien Benfica ha respaldado, fue suspendido provisionalmente por un partido por la UEFA y no jugó el miércoles, aunque el argentino viajó a la capital española. La UEFA rechazó el miércoles más temprano el recurso de última hora de Benfica contra la suspensión provisional.

El partido de la semana pasada se detuvo durante casi 10 minutos después de que el árbitro activara el protocolo antirracismo tras la queja de Vinícius.

La semana pasada se vio a algunos aficionados del Benfica haciendo gestos de mono desde las gradas después del partido en el Estadio da Luz.

Antes del partido del miércoles, los aficionados del Madrid exhibieron una pancarta que decía “No al racismo”. También se mostró una pancarta de “respeto” detrás de una de las porterías en el Bernabéu.

Los aficionados del Madrid también abuchearon cuando Nicolás Otamendi, el defensor central de Benfica, tocaba el balón. Otamendi, que también es argentino, fue uno de los jugadores que encaró a Vinícius tras la celebración del brasileño junto al banderín de Benfica.

El técnico de Benfica José Mourinho también estuvo ausente. El otrora entrenador del Madrid fue expulsado al final del partido de ida por protestar al árbitro. Mourinho no participó en la conferencia de prensa previa al partido el martes, y se esperaba que viera el encuentro desde las gradas del Bernabéu.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

