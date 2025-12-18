Villarreal podría ejercer presión por el título de La Liga con una victoria ante el Barcelona

Ahora tiene la oportunidad de hacerlo oficial cuando el "Submarino Amarillo" reciba el domingo al Barcelona.

El equipo dirigido por Marcelino García Toral está en tercer lugar, a ocho puntos del Barça, que es líder, y a cuatro del segundo clasificado, Real Madrid. Pero con dos partidos menos que sus rivales, podría estar en una posición aún más fuerte.

Villarreal ha decepcionado en la Liga de Campeones y fue eliminado de la Copa del Rey por un equipo de una división inferior esta semana. Pero en La Liga es una historia diferente, Villarreal lleva una racha de seis victorias consecutivas y sus únicas dos derrotas han sido ante el Real Madrid y Atlético de Madrid.

Ahora se enfrentará la mejor defensiva, el Villarreal ha permitido 13 goles, contra el mejor ataque. Barcelona ha anotado 49 goles y ha compensado con creces una defensa a veces inestable superando a sus oponentes.

Barcelona buscará sofocar las ideas de que el Villarreal puede desafiarlos y cerrar el 2025 con una nota alta este fin de semana.

Una octava victoria consecutiva en la liga para Lamine Yamal y compañía también mantendría la presión sobre un tribulado Madrid.

Los merengues reciben el sábado a Sevilla y el entrenador Xabi Alonso necesita una victoria convincente antes del descanso invernal de dos semanas en donde seguramente reflexionará sobre el futuro del equipo.

Madrid necesitó que el portero Andriy Lunin los salvara de último minuto para evitar una vergüenza el miércoles contra un club de tercera división en la Copa del Rey. Eso ocurrió después de una victoria sin brillo en Alavés en la liga española y derrotas consecutivas en casa ante el Manchester City en la Liga de Campeones y el Celta de Vigo en La Liga.

El Atlético de Madrid, que es cuarto, visita el domingo al Girona, mientras que el Espanyol, es quinto, enfrentará el lunes al Athletic Bilbao en medio de una racha de cuatro victorias.

Villarreal ha basado su éxito en un esfuerzo de equipo con varios goleadores y creadores de juego. Pero el extremo izquierdo Alberto Moleiro ha destacado sobre el resto. Está teniendo una primera temporada impresionante con el equipo y lidera a Villarreal con seis goles en La Liga. Tajon Buchanan ha añadido cinco goles, y el centrocampista Santi Comesaña ha ayudado con un sólido mediocampo.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha logrado hasta ahora convertir a Gerard Martín en un central por el lado izquierdo, quien tuvo dificultades para cubrir el lateral izquierdo cuando Alejandro Balde se lesionó al final de la temporada pasada.

Martín tiene cinco juegos como titular en el centro de la línea defensiva mientras Flick intenta encontrar un reemplazo para Íñigo Martínez, quien se fue el verano pasado a Arabia Saudí. Martín podría ser puesto a prueba por el ataque de Villarreal.

