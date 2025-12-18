americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Villarreal podría ejercer presión por el título de La Liga con una victoria ante el Barcelona

BARCELONA (AP) — Villarreal ha montado silenciosamente una sorpresiva primera mitad de temporada y podría pelear por el título de La Liga.

Ahora tiene la oportunidad de hacerlo oficial cuando el "Submarino Amarillo" reciba el domingo al Barcelona.

El equipo dirigido por Marcelino García Toral está en tercer lugar, a ocho puntos del Barça, que es líder, y a cuatro del segundo clasificado, Real Madrid. Pero con dos partidos menos que sus rivales, podría estar en una posición aún más fuerte.

Villarreal ha decepcionado en la Liga de Campeones y fue eliminado de la Copa del Rey por un equipo de una división inferior esta semana. Pero en La Liga es una historia diferente, Villarreal lleva una racha de seis victorias consecutivas y sus únicas dos derrotas han sido ante el Real Madrid y Atlético de Madrid.

Ahora se enfrentará la mejor defensiva, el Villarreal ha permitido 13 goles, contra el mejor ataque. Barcelona ha anotado 49 goles y ha compensado con creces una defensa a veces inestable superando a sus oponentes.

Partidos clave

Barcelona buscará sofocar las ideas de que el Villarreal puede desafiarlos y cerrar el 2025 con una nota alta este fin de semana.

Una octava victoria consecutiva en la liga para Lamine Yamal y compañía también mantendría la presión sobre un tribulado Madrid.

Los merengues reciben el sábado a Sevilla y el entrenador Xabi Alonso necesita una victoria convincente antes del descanso invernal de dos semanas en donde seguramente reflexionará sobre el futuro del equipo.

Madrid necesitó que el portero Andriy Lunin los salvara de último minuto para evitar una vergüenza el miércoles contra un club de tercera división en la Copa del Rey. Eso ocurrió después de una victoria sin brillo en Alavés en la liga española y derrotas consecutivas en casa ante el Manchester City en la Liga de Campeones y el Celta de Vigo en La Liga.

El Atlético de Madrid, que es cuarto, visita el domingo al Girona, mientras que el Espanyol, es quinto, enfrentará el lunes al Athletic Bilbao en medio de una racha de cuatro victorias.

A seguir

Villarreal ha basado su éxito en un esfuerzo de equipo con varios goleadores y creadores de juego. Pero el extremo izquierdo Alberto Moleiro ha destacado sobre el resto. Está teniendo una primera temporada impresionante con el equipo y lidera a Villarreal con seis goles en La Liga. Tajon Buchanan ha añadido cinco goles, y el centrocampista Santi Comesaña ha ayudado con un sólido mediocampo.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha logrado hasta ahora convertir a Gerard Martín en un central por el lado izquierdo, quien tuvo dificultades para cubrir el lateral izquierdo cuando Alejandro Balde se lesionó al final de la temporada pasada.

Martín tiene cinco juegos como titular en el centro de la línea defensiva mientras Flick intenta encontrar un reemplazo para Íñigo Martínez, quien se fue el verano pasado a Arabia Saudí. Martín podría ser puesto a prueba por el ataque de Villarreal.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

El presidente Donald Trump camina tras descender del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump exige a Venezuela devolver activos estadounidenses y defiende el "bloqueo" a petroleros

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

ARCHIVO - Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos el 11 de diciembre de 2020, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cuba implementará tasa cambiaria flotante para reducir el mercado negro

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter