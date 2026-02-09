americateve

Villarreal inflige la mayor derrota del Espanyol en La Liga esta temporada

VILLARREAL, España (AP) — Villarreal anotó dos veces en cada mitad para aplastar 4-1 al Espanyol en La Liga y propinar al club catalán su derrota más abultada de la temporada el lunes.

El resultado puso fin a una mala racha en la que Villarreal había sumado un punto en sus tres partidos anteriores. La victoria lo elevó a igualar en puntos con el tercer clasificado, el Atlético de Madrid, y siete por delante del Real Betis, aunque Villarreal tiene un partido menos que ambos.

Georges Mikautadze dio la ventaja a Villarreal diez minutos antes del descanso cuando conectó un cabezazo perfectamente amortiguado de Tajon Buchanan y remató con una espectacular tijera.

El autogol de José Salinas seis minutos después duplicó la ventaja de Villarreal. Nicolas Pepe añadió el tercero cinco minutos después de iniciada la segunda mitad cuando disparó un tiro raso desde fuera del área tras una hábil maniobra.

Alberto Moleiro hizo el 4-0 cinco minutos después al culminar un incisivo contraataque.

El cabezazo de Leandro Cabrera tras un córner de Cyril Ngonge a dos minutos del final fue la única respuesta del Espanyol.

El Espanyol no ha ganado desde antes de Navidad y lleva seis partidos sin victoria en La Liga. El resultado del lunes marcó la primera vez esta temporada que encajó cuatro goles en un partido. Se mantuvo en el sexto lugar.

