Villarreal eliminado por Racing de segunda división en la Copa del Rey

Kylian Mbappé celebra tras marcar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 3-2 ante Talavera en la Copa del Rey, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (AP Foto/M. Berengui) AP

Tercero lugar en La Liga y en una de sus mejores campañas en años, Villarreal perdió 2-1 ante Racing tras encajar dos goles en la primera mitad. Ayoze Pérez anotó a los 86 minutos, pero Villarreal no pudo completar la remontada. Juan Carlos Arana marcó ambos goles para los locales.

Fue la segunda derrota consecutiva para Villarreal en todas las competiciones, ya que venía de una derrota en casa por 3-2 ante Copenhague en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Villarreal ha ganado seis partidos seguidos en la liga española.

Antoine Griezmann anotó un gol en cada mitad y el Atlético se aferró a una victoria por 3-2 sobre el Atlético Baleares.

El Atlético se puso arriba 2-0 y 3-1, pero los locales siguieron amenazando hasta el final. Baleares falló un penal a los 80 minutos antes de acercarse a los 90. Giacomo Raspadori también anotó para el Atlético.

Fue la tercera victoria consecutiva para el equipo de Diego Simeone en todas las competiciones después de haber perdido dos seguidos en La Liga, donde ocupa el cuarto lugar detrás de Villarreal.

El martes, el Barcelona necesitó goles tardíos de Andreas Christensen y Marcus Rashford para derrotar 2-0 al Guadalajara de la tercera división.

Los otros clubes de primera división que avanzaron fueron la Real Sociedad y Valencia, pero Mallorca perdió ante el Deportivo La Coruña de la segunda división. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP