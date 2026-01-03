americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Villa vence 3-1 a Forest y sube al segundo lugar en la Liga Premier

Aston Villa dejó atrás su primera derrota en dos meses y venció el sábado 3-1 al Nottingham Forest para ascender al segundo puesto de la Liga Premier.

Ollie Watkins del Aston Villa celebra tras anotar en el encuentro ante el Nottingham Forest en la Liga Preimer el sábado 3 de enero del 2026. (Cody Froggatt/PA via AP) /PA via AP)
Ollie Watkins del Aston Villa celebra tras anotar en el encuentro ante el Nottingham Forest en la Liga Preimer el sábado 3 de enero del 2026. (Cody Froggatt/PA via AP) /PA via AP) AP

El capitán de Villa, John McGinn, anotó dos veces en el complemento, ampliando la ventaja inicial del delantero inglés Ollie Watkins, quien abrió el marcador con un gol de larga distancia en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Morgan Gibbs-White había reducido la diferencia a 2-1 a los 61 minutos, solo para que McGinn restaurara la ventaja de dos goles de Villa después de un error del portero de Forest, John Victor, quien salió de su área en un intento de recoger un balón. McGinn superó fácilmente a Victor y envió el balón a la red.

Victor salió lesionado inmediatamente después del gol.

La racha de 11 victorias consecutivas de Villa, que incluía ocho triunfos en la liga, fue interrumpida por una derrota 4-uno ante el Arsenal el martes.

El equipo de Unai Emery se colocó por encima del Manchester City, que recibe al Chelsea el domingo, y a tres puntos del líder Arsenal, que visita más tarde al Bournemouth.

También el sábado, Brighton recibe al Burnley y West Ham visita al Wolverhampton, que ocupa el último lugar y no ha ganado ninguno de sus 19 partidos en lo que va de la temporada.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela
ALARMA

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter