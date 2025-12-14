americateve

Vikings dañan gravemente las esperanzas de playoffs de Cowboys al vencer a Dallas 34-26

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — J.J. McCarthy lanzó para dos touchdowns y corrió para otro, C.J. Ham logró la anotación decisiva en su primera carrera de la temporada y los Minnesota Vikings dañaron severamente las esperanzas de playoffs de Dallas con una victoria de 34-26 sobre los Cowboys el domingo por la noche.

J.J. McCarthy, quarterback de los Vikings de Minnesota, consigue una anotación con un acarreo personal después de un engaño que congeló a la defensiva de los Cowboys de Dallas, durante la primera mitad del partido de la NFL del domingo 14 de diciembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)
Los Vikings (6-8) ganaron su segundo juego consecutivo después de haber sido eliminados de la carrera por los playoffs antes del inicio del partido. Minnesota fue un clasificado a postemporada con 14 victorias hace un año.

Los Cowboys (6-7-1) tienen que ganar sus tres juegos restantes y esperar que el campeón defensor del Super Bowl, Filadelfia, pierda sus tres partidos para que Dallas supere a los Eagles en la División Este de la Conferencia Nacional.

Ambos pases de touchdown de McCarthy fueron para Jalen Nailor, y la carrera de una yarda de Ham puso a Minnesota por delante 24-23 al final del tercer cuarto.

Brandon Aubrey pateó cuatro goles de campo y tuvo una carrera de seis yardas para un primer down en un engaño para mantener viva la serie que llevó al primer touchdown de Dallas, pero falló múltiples goles de campo en casa por primera vez en sus tres temporadas.

Aubrey falló a la derecha desde 51 y 59 yardas, este último estableciendo un campo corto para una serie que terminó en la recepción de cuatro yardas de Nailor para una ventaja de 31-23 al inicio del cuarto período.

Los Vikings forzaron un cambio de posesión cuando la recepción de Malik Davis fue originalmente considerada un primer down en cuarta y siete, pero la asistencia de repetición rápidamente revirtió la decisión.

Aaron Jones corrió cuatro yardas en cuarta y uno, y Will Reichard pateó un gol de campo decisivo de 53 yardas con 1:08 restante después del desafío fallido de Dallas de que Jones estaba en el suelo antes de que el balón saliera en una carrera de 16 yardas para otro primer down.

El cuarto gol de campo de Aubrey acercó a Dallas a ocho puntos con 19 segundos restantes, pero Josh Oliver recuperó la patada corta.

McCarthy completó 15 de 24 pases para 250 yardas con una intercepción, un balón desviado que terminó en los brazos del tackle defensivo Quinnen Williams en su primer pase del juego. Williams fue posteriormente descartado por una conmoción cerebral.

FUENTE: AP

