Vietnam y UE refuerzan sus lazos mientras aranceles de Trump transforman el comercio global

El presidente del Consejo Europeo, António Costa (izquierda), y el presidente de Vietnam, Luong Cuong, se abrazan tras una conferencia de prensa en Hanói, Vietnam, el 29 de enero de 2026. (Bui Lam Khanh/VNA vía AP) AP

La revisión coloca a la UE al mismo nivel diplomático que Estados Unidos, China y Rusia, y se anunció durante la visita a Hanói del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"En un momento en que el orden internacional basado en normas se ve amenazado desde múltiples frentes, debemos permanecer unidos como socios fiables y predecibles", dijo Costa, agregando que la asociación tiene como objetivo "desarrollar esferas de prosperidad compartida".

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, calificó la iniciativa como un "hito histórico".

Las dos partes firmaron un acuerdo de libre comercio en 2020.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP