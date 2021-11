Ofertas de Viernes Negro atraen a miles de personas a los centros comerciales

Para no salirse de su presupuesto, los expertos recomiendan hacer una lista de los artículos necesarios antes de comprar.

Sin embargo, muchos prefieren ir de vitrina en vitrina y dejarse seducir por los descuentos.

Algunos manifestaron haber visto un incremento de los precios en comparación con el año anterior.

“Yo vengo todos los años y he visto que los precios están más elevados que años anteriores, no sé si se debe al coronavirus, pero no veo tantas ofertas”, dijo Marianella Rodríguez, turista de Ecuador.

Las tiendas de artículos deportivos acaparan la atención de la mayoría, quienes deben hacer largas filas para entrar y luego pagar.

El Dolphin Mall cerrará sus puertas a las 12 de la medianoche. Y si usted no tiene tiempo de salir a comprar ni hoy ni mañana o simplemente no quiere salir de su casa, no se preocupe, porque el próximo lunes es el llamado Cyber Monday y desde ya muchas tiendas tienen decenas de descuentos online.