Videos de tiroteo mortal en Minneapolis contradicen declaraciones del gobierno

Manifestantes sostienen carteles durante una protesta en respuesta al tiroteo en el que murió Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis ese día, el 24 de enero de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

El gobierno federal también enfrentó críticas por la falta de una investigación de derechos civiles por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y sus esfuerzos por impedir que las autoridades de Minnesota lleven a cabo su propia pesquisa en torno a la muerte de Alex Pretti, de 37 años.

En un intento por aliviar las tensiones, la Asociación Internacional de Jefes de Policía instó a la Casa Blanca a convocar conversaciones "tan pronto como sea posible" entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales.

“Cada jefe de policía del país está observando Minneapolis con mucha atención", afirmó Chuck Wexler, director ejecutivo del Police Executive Research Forum, una organización de investigación y políticas policiales. "Si un jefe de policía tuviera tres tiroteos involucrando a agentes en tres semanas, estarían dando un paso atrás y preguntándose: ‘¿Cómo es nuestra capacitación? ¿Cómo es nuestra política?’”.

La muerte de Pretti ocurrió tras el tiroteo mortal de Renee Good el 7 de enero y otro incidente una semana después en Minneapolis, cuando un agente federal disparó a un hombre en la pierna después de ser atacado con una pala y un mango de escoba cuando intentaba arrestar a un venezolano que estaba en el país sin permiso de residencia.

"Estamos tratando con una agencia federal aquí", comentó Wexler, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional, "pero sus acciones pueden tener un efecto dominó en todo el país".

Mientras persistían las preguntas sobre el último enfrentamiento, expertos en el uso de la fuerza dijeron a Associated Press que el video de los testigos socavaba la afirmación de las autoridades federales de que Pretti "se acercó" a un grupo de agentes con un arma de fuego y que un agente de la Patrulla Fronteriza abrió fuego "de forma defensiva". No se ha hecho pública ninguna evidencia, dijeron, que respalde la afirmación del oficial de alto rango de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, sobree que Pretti, quien tenía un permiso para portar un arma de fuego oculta, tenía la intención de "masacrar a las fuerzas del orden".

“Está muy arraigado en la cultura de la policía estadounidense no criticar a otras agencias de aplicación de la ley”, señaló Seth Stoughton, un exagente de policía y experto en el uso de la fuerza que testificó para la fiscalía en el juicio del policía de Minneapolis condenado por asesinar a George Floyd.

"Pero entre bambalinas, no hay más que desprecio profesional por la forma en que el DHS está manejando las consecuencias de estos incidentes", agregó Stoughton, empleando las siglas para el Departamento de Seguridad Nacional.

Varios funcionarios del gobierno habían condenado prácticamente a Pretti en las redes sociales antes de que se procesara la escena del crimen.

El subjefe de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, generó indignación al describir a Pretti como "un aspirante a asesino" en una publicación, mientras que un alto fiscal federal en Los Ángeles, Bill Essayli, provocó la ira de la Asociación Nacional del Rifle al publicar que "si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, hay una alta probabilidad de que tengan justificación legal para dispararte".

Stoughton comentó: "En un país que tiene más armas que personas, la mera posesión de un arma no establece una amenaza inminente para los agentes, y tampoco lo hace tener un arma y acercarse a los agentes. No creo que haya ninguna evidencia para confirmar el relato oficial en absoluto. No es ilegal que alguien porte un arma en Minnesota".

Funcionario de Minnesota dice que se impidió el acceso de investigadores estatales a la escena del tiroteo

En las horas posteriores al tiroteo de Pretti, las autoridades de Minnesota obtuvieron una orden de registro que les daba acceso a la escena del tiroteo. Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, dijo que se impidió a su equipo acceder a la escena.

Las autoridades de Minnesota también recibieron una orden judicial de emergencia de un juez federal que prohibía a los funcionarios "destruir o alterar evidencia relacionada con el tiroteo fatal que involucraba a agentes federales".

Bovino adoptó un tono menos estridente en una conferencia de prensa el domingo, calificando el tiroteo de Pretti como una "tragedia que era prevenible", incluso mientras instaba a la gente a no "interferir, obstruir, retrasar o agredir a las fuerzas del orden". Se negó a comentar sobre lo que llamó el "concepto de la imagen congelada", refiriéndose a los videos que circulan en las redes sociales que plantean dudas sobre el peligro que representaba Pretti para los agentes.

“Por eso, amigos, tenemos algo llamado investigación. Yo no estaba allí peleando con él. Así que no voy a especular. Voy a esperar esa investigación”, afirmó Bovino.

Expertos en policía dijeron que las irregularidades en la respuesta federal iban más allá de la defensa inmediata del gobierno. Antes de que los padres de Pretti fueran informados de su muerte, el DHS publicó una fotografía en X de una pistola semiautomática Sig Sauer de 9 mm incautada durante la pelea, presentando el arma como justificación para el asesinato.

La publicación decía: "El sospechoso también tenía dos cargadores y ninguna identificación. Esto parece una situación donde un individuo quería causar el máximo daño".

Sin embargo, la foto mostraba sólo un cargador cargado junto a la pistola, que aparentemente había sido vaciada y expuesta en el asiento de un vehículo. Funcionarios estatales de Minnesota dijeron que, al retirar el arma de la escena, los agentes de la Patrulla Fronteriza probablemente manejaron mal evidencia clave.

Los videos muestran a Pretti sosteniendo un celular

Ninguno de los videos de transeúntes muestra a Pretti blandiendo su arma. Más bien, los videos mostraban que las manos de Pretti sólo sostenían su celular cuando un agente enmascarado de la Patrulla Fronteriza abrió fuego.

En los videos de la pelea se oye "arma, arma", y un agente parece sacar una pistola del área de la cintura de Pretti y comienza a alejarse. Mientras eso sucede, un agente de la Patrulla Fronteriza hace un primer disparo. Hay una ligera pausa, y luego el mismo agente dispara varias veces más en la espalda de Pretti.

Varios expertos en el uso de la fuerza dijeron que los clips de video por sí solos no exonerarían ni apoyarían la acusación de los agentes, subrayando la necesidad de una investigación exhaustiva. Una pieza clave de evidencia probablemente será el video del celular que Pretti sostenía cuando fue asesinado. Los funcionarios federales aún no han publicado ese metraje ni lo han compartido con los investigadores estatales.

“La evaluación de la razonabilidad de este tiroteo dependerá completamente de cuándo se hizo visible la pistola y cómo, si es que se mostró o usó de alguna manera”, comentó Charles "Joe" Key, un exteniente de policía y experto en el uso de la fuerza desde hace mucho tiempo.

Ian Adams, profesor asistente de justicia penal en la Universidad de Carolina del Sur, describió la respuesta del gobierno federal como "de aficionados".

“Saltar al resultado final de esta investigación, o lo que se supone que es una investigación, es algo embarazoso para los profesionales de la policía en todo el país. Está claro que los profesionales en la policía están observando lo que está sucediendo y no les gusta lo que están viendo”, dijo Adams.

La reportera de Associated Press Hannah Fingerhut contribuyó con el reportaje desde Des Moines, Iowa.

FUENTE: AP