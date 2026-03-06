Victor Wembanyama y Spurs remontan déficit de 25 puntos para vencer a Clippers 117-112

Victor Wembanyama, pívot de los Spurs de San Antonio, celebra un enceste ante los Clippers de Los Ángeles, el viernes 6 de marzo de 2026 (AP Foto/Darren Abate) AP

Tras provocar un triple fallado de Leonard, Wembanyama se desmarcó para una volcada sin marca que les dio a los Spurs una ventaja de 113-112 con 16 segundos por jugar. El alero de los Clippers, Nicolas Batum, perdió el balón en la siguiente posesión cuando su pie cruzó la línea de banda al sacar.