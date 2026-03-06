americateve

Victor Wembanyama y Spurs remontan déficit de 25 puntos para vencer a Clippers 117-112

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 27 puntos, capturó 10 rebotes y puso cuatro tapas por los Spurs de San Antonio, quienes remontaron un déficit de 25 puntos para vencer el viernes 117-112 a los Clippers de Los Ángeles.

Victor Wembanyama, pívot de los Spurs de San Antonio, celebra un enceste ante los Clippers de Los Ángeles, el viernes 6 de marzo de 2026 (AP Foto/Darren Abate)
Kawhi Leonard sumó 30 puntos y nueve rebotes por Los Ángeles, que vio cortada una racha de tres victorias consecutivas.

San Antonio (46-17) ha ganado 14 de sus últimos 15 partidos y es segundo en la Conferencia Oeste.

Tras provocar un triple fallado de Leonard, Wembanyama se desmarcó para una volcada sin marca que les dio a los Spurs una ventaja de 113-112 con 16 segundos por jugar. El alero de los Clippers, Nicolas Batum, perdió el balón en la siguiente posesión cuando su pie cruzó la línea de banda al sacar.

Stephon Castle sentenció el triunfo al capturar el rebote de su propio tiro libre fallado y convertir una bandeja con 1 segundo restante.

FUENTE: AP

