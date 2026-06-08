Victor Wembanyama se repone del fallo del segundo juego y domina el tercero de las Finales NBA

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, clava el balón mientras Karl-Anthony Towns (32), de los Knicks de Nueva York, observa durante la segunda mitad del tercer juego de las Finales de la NBA, el lunes 8 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Wembanyama encestó los dos primeros tiros que intentó el lunes por la noche rumbo a anotar 32 puntos en una victoria por 115-111 en la duela de los Knicks de Nueva York. Sumó nueve unidades en los primeros cinco minutos, incluido un alley-oop en la primera canasta del encuentro y una volcada en la siguiente posesión, y fue una fuerza en ambos extremos de la cancha, especialmente al final, cuando más importaba.

Wembanyama fue clave para que San Antonio construyera una ventaja temprana, pero aún más importante en una remontada del tercer cuarto para recuperarse de otra ventaja de dos dígitos desperdiciada.

Después de dar el pase a Keldon Johnson para una bandeja que empató el marcador a 76 con 5:38 por jugar en el tercer cuarto, Wembanyama encestó un triple desde 29 pies para poner a los Spurs al frente. Anotó la primera canasta de lo que terminó siendo un dominante cuarto periodo y, más tarde, provocó una falta y convirtió un par de tiros libres para los puntos 99 y 100 de San Antonio.

Con cuatro minutos por jugar y los Knicks buscando montar otra remontada, Wembanyama se elevó para bloquear lo que parecía una bandeja fácil de Landry Shamet.

Wembanyama terminó con ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones en lo que estuvo cerca de ser una situación de ganar o ganar. Ningún equipo ha quedado abajo 3-0 en las finales y ha regresado para ganar la serie.

Sus compañeros no estaban en absoluto preocupados por Wembanyama tras el partido, después de que la estrella de 22 años estrellara contra el aro un tiro que habría sido el ganador del segundo juego. Johnson comentó que su recomendación fue que volviera a tirar y dejó claro que los Spurs quieren el balón en las manos de Wembanyama en los momentos importantes.

El entrenador Mitch Johnson señaló que habló con Wembanyama durante el fin de semana, aunque no pareció ser nada distinto de sus conversaciones habituales a lo largo de la temporada y los playoffs.

“Creo que él está buscando cuál es mi trabajo, que es ayudarlo, apoyarlo, darle claridad, darle soluciones o posibles soluciones para seguir dándole oportunidades y darle ventajas. Ese es nuestro trabajo, y mi trabajo específicamente, poner a estos muchachos en posición de tener éxito, y luego ellos tienen que salir y ayudarse a sí mismos y ayudar a sus compañeros cuando están ahí en la cancha”, dijo antes del partido Johnson.

El técnico de los Knicks, Mike Brown, reconoció que no hay manera de medir qué tan bien se siente un rival respecto a contener a Wembanyama, porque el pívot tiene un impacto enorme.

“Es una fórmula bastante simple: no estás bloqueando sus tiros, no lo estás sacando de sus lugares; no le estás haciendo esas cosas. Al final del día, esperas poder hacerlo trabajar, y esperas que falle algunos tiros”, expresó Brown.

Wembanyama falló siete tiros de campo, al acertar 11 de 18, y silenció a la multitud que en un momento le dirigió un cántico vulgar. Ahora tendrá la oportunidad de ayudar a los Spurs a intentar igualar las finales en el cuarto juego el miércoles por la noche, de vuelta en el Madison Square Garden.

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FUENTE: AP