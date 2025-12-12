americateve

Victor Wembanyama regresará con Spurs para semifinales de la NBA Cup contra Thunder

LAS VEGAS (AP) — Victor Wembanyama planea jugar en las semifinales de la Copa NBA, cuando el astro francés y los Spurs de San Antonio Spurs se enfrenten al Thunder de Oklahoma City el sábado por la noche.

Victor Wembanyama (1) de los Spurs de San Antonio previo al juego contra los Pelicans de Nueva Orleans, el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matthew Hinton)
Victor Wembanyama (1) de los Spurs de San Antonio previo al juego contra los Pelicans de Nueva Orleans, el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matthew Hinton)

El pívot de los Spurs se ha perdido los últimos 12 partidos de su equipo debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Fue anotado como probable para el encuentro con los reinantes campeones de la la liga.

Wembanyama promedia 26,2 puntos y 12,9 rebotes esta temporada para los Spurs, que han comenzado con un récord de 17-7. La foja es de 8-4 con Wembanyama y 9-3 sin él.

El Thunder tiene marca de 24-1, igualando el mejor registro en los primeros 25 juegos en la historia de la NBA.

Orlando y Nueva York disputará la otra semifinal de la Copa NBA en Las Vegas el sábado.

___

FUENTE: AP

