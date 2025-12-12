Victor Wembanyama regresará con Spurs para semifinales de la NBA Cup contra Thunder

Compartir en:









Victor Wembanyama (1) de los Spurs de San Antonio previo al juego contra los Pelicans de Nueva Orleans, el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matthew Hinton) AP

El pívot de los Spurs se ha perdido los últimos 12 partidos de su equipo debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Fue anotado como probable para el encuentro con los reinantes campeones de la la liga.

Wembanyama promedia 26,2 puntos y 12,9 rebotes esta temporada para los Spurs, que han comenzado con un récord de 17-7. La foja es de 8-4 con Wembanyama y 9-3 sin él.

El Thunder tiene marca de 24-1, igualando el mejor registro en los primeros 25 juegos en la historia de la NBA.

Orlando y Nueva York disputará la otra semifinal de la Copa NBA en Las Vegas el sábado.

___

FUENTE: AP