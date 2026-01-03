americateve

Victor Wembanyama queda fuera del juego Spurs vs. Trail Blazers por dolor en la rodilla

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama va a tener al menos unos días más de descanso para lidiar con el dolor en su rodilla izquierda.

Los Spurs de San Antonio descartaron a alero para su juego del sábado por la noche contra los Trail Blazers de Portland, citando el dolor en su rodilla. Wembanyama se perdió el partido de los Spurs contra Indiana el viernes.

El juego del sábado será el 14to que Wembanyama se pierde esta temporada. Según las reglas de la NBA, los jugadores deben participar en 65 de los 82 partidos de la temporada regular para ser elegibles para la mayoría de los premios de postemporada, lo que significa que Wembanyama podría estar en peligro de no aparecer en esas votaciones si se pierde más de 17 encuentros.

Después del sábado, los Spurs juegan de nuevo hasta el martes en Memphis.

Wembanyama se lesionó en el último cuarto de la victoria de San Antonio sobre Nueva York el miércoles, sufriendo una hiperextensión pero evitando cualquier daño mayor. Salió cojeando de la cancha tras la lesión, pero pudo regresar al banco para los minutos finales de la victoria de los Spurs.

Wembanyama, la primera selección en 2023 y el novato del año en 2023-24 antes de convertirse en All-Star la temporada pasada, está promediando 24,3 puntos y 11,7 rebotes por partido esta temporada.

