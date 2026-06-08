Victor Wembanyama guía a Spurs al triunfo 115-111 y reduce la ventaja de Knicks en Finales NBA a 2-1

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, dispara mientras Josh Hart (3) y Karl-Anthony Towns (32), de los Knicks de Nueva York defienden durante la segunda mitad del tercer juego de las Finales de la NBA, el lunes 8 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Los Spurs le propinaron a los Knicks su primera derrota en 46 días y potencialmente rescataron su temporada frente a una multitud en el Madison Square Garden que incluyó al presidente Donald Trump.

A los Knicks se les cortó su racha de 13 victorias consecutivas, la segunda más larga en la historia de los playoffs de la NBA, y desperdiciaron la oportunidad de quedar al borde de su primer campeonato desde 1973.

Stephon Castle y De'Aaron Fox encestaron tiros importantes en el cierre, mientras los Spurs evitaron caer en un hoyo de 3-0, del que ningún equipo de la NBA salió. Ahora pueden empatar la serie la noche del miércoles y tienen garantizado otro partido en casa, con el quinto juego programado para el sábado.

Castle terminó con 23 puntos, mientras los Spurs iniciaron su intento de convertirse en el primer equipo en ganar las Finales de la NBA después de perder los dos primeros partidos en casa.

Jalen Brunson anotó 32 unidades y OG Anunoby sumó 28 por los Knicks, que perdieron por primera vez desde el 23 de abril, en el tercer juego de su serie de primera ronda contra Atlanta.

Los aficionados que soportaron largas filas para entrar con las medidas adicionales de seguridad —y algunos que pagaron sumas de cinco cifras por la oportunidad de hacerlo— presenciaron un partido de ida y vuelta en la primera visita de las Finales de la NBA al Madison Square Garden desde 1999.

Wembanyama, el francés de 2,24 metros cuyo balón perdido al final del segundo encuentro acabó con las esperanzas de los Spurs, no cometió muchos errores el lunes. Anotó 10 puntos en el último cuarto, ayudando a San Antonio a construir el colchón justo para resistir otro intento de remontada de Brunson.

Trump fue abucheado con fuerza minutos después de aparecer en pantalla durante el himno nacional, y los Spurs tuvieron un arranque ideal. Wembanyama logró una clavada para sus primeras dos canastas y tomaron una ventaja de dos dígitos a los 4 minutos y medio de iniciado el partido. San Antonio encestó nueve de sus primeros 11 tiros, mientras los Knicks y sus aficionados se frustraban con los árbitros y el juego descuidado del equipo local, y se fueron arriba 33-22 tras el primer cuarto.

La afición del Garden realmente no empezó a encenderse hasta que el triple de Anunoby coronó una racha de 11-2 que recortó la diferencia a 40-38. Los Knicks tomaron su primera ventaja de la noche con un triple de Brunson desde 26 pies, como parte de un gran cierre para terminar la primera mitad. New York ganaba 64-57 al descanso.

Pero los Spurs volvieron a ponerse al frente en el tercer cuarto y ganaban 111-104 con el triple de Castle cuando quedaban 1:53 por jugar. Castle luego cerró la anotación con dos tiros libres a falta de 6,8 segundos, después de que el triple de Anunoby redujera la diferencia a dos.

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FUENTE: AP