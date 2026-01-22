americateve

Vicepresidente boliviano pierde protagonismo y apoyo en medio de disputas con el mandatario Paz

LA PAZ, Bolivia (AP) — El vicepresidente boliviano Edman Lara ha ido perdiendo protagonismo y ha quedado aislado del mandatario Rodrigo Paz en medio de disputas de poder apenas después de 10 semanas de asumir.

Lara no logró convocar el jueves a mucha gente para celebrar los 17 años del Estado Plurinacional de Bolivia, creado por el gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019) y que solía ser un día festivo y con masivos desfiles. Para sus críticos Lara buscaba mostrar su apoyo con la concentración.

Paz, de centroderecha, minimizó la fecha y el feriado fue trasladado al viernes para promover el turismo.

Lara, un excapitán de la policía que se hizo popular en las redes sociales por su lucha contra la corrupción, se distanció de Paz y se declaró su opositor alegando que no es parte del gobierno.

El golpe más fuerte a Lara fue el pasado fin de semana cuando el mandatario viajó sorpresivamente a Paraguay sin delegarle sus funciones, como establece la Constitución ante su ausencia. Mediante un decreto Paz estableció el gobierno a distancia en medio de observaciones de distintos sectores.

Lara, que también es la cabeza de la Asamblea Legislativa, rechazó la norma y aseguró que es “inconstitucional”.

“El poder no es eterno. Rodrigo Paz, el poder no es para siempre. Así como el pueblo te subió el pueblo también te puede bajar”, advirtió Lara en su discurso del jueves tras realizar una ofrenda a la Madre Tierra. En esta fecha se recuerda la inclusión de 36 naciones indígenas en la carta magna.

“No estamos generando ningún proceso ilegal”, afirmó Paz a la prensa boliviana después de retornar de su viaje. “A mí lo que me corresponde es representar al país y las nuevas tecnologías permiten esa representación”, agregó. El decreto, que permite a Paz gobernar utilizando medios digitales de comunicación, está siendo revisado por la Corte Constitucional.

Pero el país espera una mejor gobernabilidad entre ambos gobernantes siendo que los anteriores gobiernos siempre delegaron funciones, dijo recientemente el expresidente, excandidato presidencial y líder de la fuerza de derecha Libre, Jorge “Tuto” Quiroga.

“Si te casaste con el diablo administra el infierno y entiéndanse”, mencionó Quiroga en referencia a la puja entre Paz y Lara.

“Estas disputas influyen en el funcionamiento del Legislativo, porque el vicepresidente no está dedicando tiempo a sus principales funciones en la Asamblea Legislativa”, dijo el analista político Gustavo Pedrazas.

Pedrazas señaló que Lara ha quedado como un actor político con una posición “disminuida”.

FUENTE: AP

