Vicepresidente boliviano anuncia una lucha legal tras decreto presidencial que le resta atribuciones

LA PAZ, Bolivia (AP) — El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, anunció el lunes que acudirá a todas las instancias legales para revertir el decreto presidencial que le resta atribuciones a su cargo en medio de un distanciamiento con el mandatario Rodrigo Paz.

El sábado, Paz decretó una restructuración de la vicepresidencia. Redujo de ocho direcciones que dependían de la vicepresidencia a dos, lo cual deriva en una reducción del presupuesto. El decreto ha generado polémica.

“Es un decreto supremo inconstitucional, destroza la constitucionalidad”, dijo Lara en declaraciones a los medios el lunes desde la región de Santa Cruz, al oriente del país, tras su retorno de India donde participó de un evento sobre Inteligencia Artificial (IA).

“Vamos a tomar acciones constitucionales, la ley establece acciones de defensa de la Constitución, estamos trabajando en ello con el equipo de abogados, vamos a presentar recursos, vamos a agotar todas las instancias”, agregó.

Lara ha sido criticado por no ejercer sus principales funciones, mientras que a Paz también se le cuestiona por no solucionar las diferencias con su vicepresidente y actuar directamente con decretos. En enero, Paz viajó a Paraguay sin delegarle sus funciones al vicepresidente como establece la Constitución ante su ausencia, apoyándose en otro decreto con el fin de gobernar a distancia.

FUENTE: AP

