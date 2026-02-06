americateve

Verona y Pisa siguen en el fondo de la Serie A tras un empate deslucido

VERONA, Italia (AP) — Verona y Pisa empataron 0-0 el viernes en un partido deslucido que reflejó las posiciones de los clubes en el fondo de la Serie A.

El suizo Stojilkovic, a la izquierda, del Pisa, controla el balón ante la defensa del danés Slotsager, del Verona, durante un partido de fútbol de la Serie A entre el Hellas Verona y el Pisa, el viernes 6 de febrero de 2026, en Verona, Italia. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP)
Ambos equipos tenían nuevos entrenadores en el banquillo y buscaban los tres puntos que podrían iniciar lo que parece ser una larga y ardua lucha contra el descenso.

Sin embargo, ninguno de los equipos logró un tiro a puerta en los primeros 45 minutos y no fue hasta los minutos finales que alguno de los dos mostró algo de urgencia.

Un cabezazo de Stefano Moreo de Pisa golpeó el poste y, aunque ambos porteros se vieron obligados a realizar paradas cruciales para frustrar los contraataques, no llegó ningún gol.

Verona sigue último, detrás de Pisa por diferencia de goles.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

