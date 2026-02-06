Verona y Pisa siguen en el fondo de la Serie A tras un empate deslucido

El suizo Stojilkovic, a la izquierda, del Pisa, controla el balón ante la defensa del danés Slotsager, del Verona, durante un partido de fútbol de la Serie A entre el Hellas Verona y el Pisa, el viernes 6 de febrero de 2026, en Verona, Italia. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP) AP