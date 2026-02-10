americateve

Verlander regresa con los Tigres de Detroit con contrato de un año y 13 millones de dólares

LAKELAND, Florida, EE.UU. (AP) — Justin Verlander regresará con su primer equipo de las Grandes Ligas tras pactar el martes por un año y 13 millones de dólares con los Tigres de Detroit.

ARCHIVO -Foto del 17 de septiembre del 2025, Justin Verlander con los Gigantes de San Francisco lanza durante la primera entrada del juego ante los Diamondbacks de Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo)
Verlander, quien cumplirá 43 años el 20 de febrero, busca recuperarse de un año frustrante con San Francisco. El acuerdo para el tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana incluye 11 millones en pagos diferidos a partir de 2030.

Con 266 victorias, Verlander está empatado con Bob Feller y Eppa Rixey en el puesto 34 de por vida en las Grandes Ligas. Sus 3.553 ponches le tienen en el octavo lugar, muy cerca de los 3.574 de Don Sutton.

Verlander fue menos a más la pasada campaña con los Gigantes. Su efectividad de 2.60 desde el 23 de julio hasta el final de la temporada lo ubicó en el cuarto lugar de la Liga Nacional con un mínimo de 60 entradas lanzadas.

Reapareció el 18 de junio después de estar fuera un mes por una distensión en el músculo pectoral derecho. El derecho quiere seguir lanzando después de una temporada decepcionante en la que comenzó 0-8 y no ganó en sus primeras 16 salidas antes de una victoria en Atlanta el 23 de julio.

Terminó con récord de 4-11, efectividad de 3.85 y 137 ponches en 29 aperturas que abarcaron 152 entradas. Tiene 266 victorias, aún lejos de unirse al club de las 300, pero algo que podría alcanzar con un fuerte y saludable 2026.

"La primera mitad fue bastante difícil. Feliz de haber podido encontrar algunos ajustes mecánicos para volver en la dirección correcta y lanzar bien en la segunda mitad", manifestó Verlander tras su última salida el 27 de septiembre.

Verlander firmó un contrato de un año por 15 millones con San Francisco en enero pasado y su debut en casa fue para el olvido. Los Gigantes a menudo lucharon por brindarle suficiente apoyo ofensivo.

El cambio en la segunda mitad fue importante para Verlander, quien limitó a sus oponentes a un promedio de .228 en sus últimas 13 apariciones. Permitió dos o menos carreras limpias en 10 de sus últimas 13 aperturas.

