Venus Williams se casa con Andrea Preti en Florida durante una celebración de cinco días

PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Venus Williams y Andrea Preti están casados, anunció la gran tenista el martes en las redes sociales.

ARCHIVO — Andrea Preti, a la izquierda, y la estadounidense Venus Williams asisten a los CFDA Fashion Awards, organizados por el Consejo de Diseñadores de Moda de América, en el Museo American Museum of Natural History el lunes 3 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)
Williams y Preti se convirtieron en esposa y esposo el fin de semana en Palm Beach, Florida, como parte de una celebración de cinco días.

Después de convertirse en la segunda mujer de mayor edad en ganar un partido de individuales a nivel de gira en julio, Williams, de 45 años, agradeció a su prometido, quien estaba en las gradas del DC Open. Preti es un modelo y actor italiano nacido en Dinamarca, según el sitio web IMDB.

Williams no había jugado en un torneo en 16 meses hasta que participó en el evento en Washington.

La campeona de siete títulos de Grand Slam en individuales planea jugar en su 33ª temporada consecutiva en el WTA Tour, comenzando en Auckland en enero.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

