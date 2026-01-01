americateve

Venus Williams regresa al Abierto de Australia cinco años después de su última aparición

MELBOURNE, Australia (AP) — La siete veces campeona de Grand Slam en individuales, Venus Williams, ha recibido una invitación especial para el Abierto de Australia que comienza el 18 de enero en Melbourne.

ARCHIVO - Venus Williams devuelve un tiro junto a su compañera, Leylah Fernandez, durante un partido de dobles de cuartos de final en el torneo de tenis US Open, el 2 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Heather Khalifa, Archivo)
ARCHIVO - Venus Williams devuelve un tiro junto a su compañera, Leylah Fernandez, durante un partido de dobles de cuartos de final en el torneo de tenis US Open, el 2 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Heather Khalifa, Archivo)

El torneo anunció el viernes en una publicación en redes sociales que Williams, de 45 años, regresaría al Melbourne Park 28 años después de su primera aparición. En 1998, derrotó a su hermana menor Serena en la segunda ronda antes de perder en los cuartos de final ante su compatriota estadounidense Lindsay Davenport.

Venus había anunciado en noviembre que jugaría en Auckland, Nueva Zelanda, en un torneo de la WTA, donde también recibió una invitación especial, dos semanas antes del Abierto de Australia.

Su última aparición en Melbourne fue en 2021 y ha sido subcampeona en individuales femeninos dos veces, perdiendo ante Serena en las finales de 2003 y 2017.

El récord de Venus Williams en Melbourne Park es de 54 victorias y 21 derrotas. Este año será la 22ª vez que aparece en el cuadro principal.

A finales de diciembre, se casó con el modelo y actor de origen danés Andrea Preti en Palm Beach, Florida.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

