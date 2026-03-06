americateve

Ventas minoristas en EEUU caen levemente en enero

Los consumidores estadounidenses redujeron su gasto al inicio de 2026, lo que prolongó el malestar en las ventas minoristas que comenzó a finales del año pasado.

ARCHIVO – Computadoras portátiles en una tienda minorista de Vernon Hills, Illinois, el jueves 7 de agosto de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)
Las ventas minoristas cayeron un 0,2% en enero, tras no registrar ninguna variación en diciembre, según el informe del Departamento de Comercio publicado el viernes. La cifra de enero quedó por debajo de los pronósticos de los economistas, que esperaban otra cifra sin cambios. El informe se retrasó debido al cierre del gobierno de 43 días.

Las ventas de enero se vieron lastradas por una caída en los concesionarios de vehículos motorizados y de autopartes. Las gasolineras también registraron una baja en la actividad, lo que reflejó una reducción de los precios de la gasolina en enero, aunque la intensificación de la guerra en Oriente Medio ha impulsado los precios al alza en los últimos días. El viernes, el precio promedio nacional de un galón de gasolina sin plomo es de 3,32 dólares; hace una semana era de 2,98 dólares, informó AAA.

Sin tener en cuenta la actividad de las gasolineras y los concesionarios de autos, las ventas minoristas subieron un 0,3% en enero, según el Departamento de Comercio.

Los economistas también piensan que el duro clima invernal en la mayor parte del país perjudicó las ventas, ya que los compradores no pudieron acudir a tiendas físicas. De hecho, los minoristas en línea disfrutaron de un aumento de ventas del 1,9% en enero.

Las tiendas de salud y cuidado personal fueron algunas de las que mostraron un peor desempeño, con una caída del 3% con respecto a diciembre. Y las ventas en las tiendas de ropa bajaron un 1,7% frente a diciembre. Los minoristas de electrónica de consumo y electrodomésticos también tuvieron dificultades, con descensos en las ventas.

Entre las categorías que registraron aumentos estuvieron los muebles para el hogar y los materiales de construcción, que incluyen suministros de paisajismo y jardinería.

Esta imagen ofrece solo una visión parcial del gasto de los consumidores y no incluye muchos servicios, entre ellos, los viajes y los alojamientos hoteleros. Pero la única categoría de servicios —los restaurantes— registró una baja del 0,2%.

El llamado “grupo de control” —que excluye las ventas de autos, gasolina, materiales de construcción y comidas en restaurantes, y que se utiliza para calcular el crecimiento económico— subió un 0,3%, según cálculos de economistas.

Tim Quinlan, economista de Wells Fargo, señaló en un informe que el gasto de enero fue más sólido de lo que sugieren los titulares. Indicó que febrero luce algo más débil, afectado por la continuidad del severo clima invernal. Espera que un aumento en los reembolsos de impuestos ayude a sostener el gasto en marzo, pero le preocupa el incremento de los precios de la gasolina.

“Una gran salvedad será la forma en que evolucionen los precios de la gasolina tras el conflicto en Irán, debido a que los hogares son sensibles al precio en el surtidor”, escribió Quinlan el viernes. “Los consumidores son bastante sensibles a los precios de la gasolina, y el precio promedio de un galón ya subió 25 centavos en la primera semana de marzo en comparación con el promedio registrado en febrero a nivel nacional”.

El experto apuntó que el aumento en los precios impulsará estas cifras nominales de ventas minoristas, pero se traduciría en un “menor consumo real, o ajustado por inflación”.

El informe gubernamental de ventas minoristas se da a conocer mientras los principales minoristas presentan sus reportes del cuarto trimestre fiscal y, hasta ahora, los resultados han sido dispares.

Walmart Inc. tuvo otro trimestre impresionante, ya que los precios más bajos y las entregas rápidas atrajeron a estadounidenses que van desde quienes están cortos de efectivo hasta los hogares con mayores ingresos. Pero su rival Target informó a principios de esta semana otra caída trimestral de ganancias y ventas durante el crucial período vacacional, mientras el minorista de descuentos lidia con sus propios errores de comercialización y se enfrenta a un consumidor que se concentra más en lo esencial.

Mientras tanto, el desempeño de Home Depot en el cuarto trimestre se vio moderado por la cautela persistente de los consumidores estadounidenses en un mercado de vivienda débil, pero los resultados del minorista de mejoras para el hogar superaron las expectativas de Wall Street.

Los minoristas se enfrentan a un cambiante panorama arancelario, lo que dificulta que tomen decisiones sobre contrataciones y pedidos de mercancía.

La Corte Suprema anuló los aranceles más grandes y audaces del presidente Donald Trump, aunque el mandatario los está reemplazando por otros nuevos. El mercado laboral sigue bajo presión, ya que la incertidumbre en torno a los aranceles y la economía ha vuelto cautelosos a los empleadores a la hora de contratar.

Los empleadores estadounidenses recortaron inesperadamente 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, según el informe del Departamento de Trabajo publicado el viernes. La tasa de desempleo subió a 4,4%. La contratación se deterioró frente a enero, cuando empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales sumaron unos sólidos 126.000 empleos. Los economistas habían anticipado 60.000 nuevos puestos de trabajo en febrero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

