Venezuela: Nos han robado la tradición...

No importaba la peste, el azote, la guerra o la muerte, el Padre Claver S.J. siempre estaba para aliviar la plaga, la penca, el látigo o la muerte. Fue nombrado el santo de los negros (1950), beatificado por la Iglesia hacia finales del siglo XVIII. Mariano Picón Salas lloraba la patria tanto como el padre Claver a los esclavos. Escribió sobre él no para simbolizar un llanto nostálgico o contemplativo, estático, biográfico, sino como representación de la tradición y la historia vida los pueblos, sus hombres y circunstancias. No una acumulación de remembranzas poéticas, culto a la elida o personalidad de los hombres, sino historia dinámica como tradición que trasciende al legado de sus protagonistas por anteponer la cultura. Y no es la historia de los protagonistas sino también de las víctimas.