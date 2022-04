Solo en Venezuela: Crean la nueva moda de maquillar vaginas

A través de un video, se pudo dar a conocer que están creando una nueva tendencia Make Up, donde la zona íntima de la mujer puede ser modificada con maquillaje. A continuación, te presentamos el video del que todo el mundo habla.

Cuando muchos aseguran que «Venezuela se acomodó», probablemente se refieran a la creatividad de los emprendores que aún residen en nuestro país y no precisamente de la economía, que ya sabemos que no está tan bien. Recientemente, se hizo viral un video de una aparente peluquería venezolana, donde están creando una nueva tendencia de maquillaje no facial, sino vaginal. Sí, así como lo lees, ahora en Venezuela, se maquillan las vaginas.