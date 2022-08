Roberto Antonio estrena tema titulado "Esa Pared"

Con Los Melódicos pegó el tema «Mi cocha pechocha», nombre que también llevó un trabajo discográfico que vio luz en 1985.

La canción sonaba en todas las esquinas y se internacionalizó, llevando su nombre a consolidarse apenas hizo su debut. «Nena, cuchuchurro, mi cocha pechocha… Amor que me diste, no me lo arrebates», se podía escuchar una y otra vez 37 años atrás y todavía hoy el tema no puede faltar en las bodas y 15 años.

