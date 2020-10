Restituyen Zelle a los clientes de Wells Fargo en Venezuela

La institución propiedad de Early Warning Services envió un correo electrónico a los clientes que habían sido afectados por la suspensión del servicio, informando que se ha actualizado el Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle.

“Hemos modificado el Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle® al Contrato de Acceso por Internet de Wells Fargo (“Anexo de Zelle”) con términos y condiciones actualizados, y para eliminar la información desactualizada”, señala la empresa en el e-mail con fecha del 29 de septiembre del año en curso.

El comunicado detalla que para los clientes nuevos y existentes de Zelle, los cambios comenzarán a regir de inmediato. “Esperamos que siga disfrutando de Zelle y de la Banca por Internet Wells Fargo Online®; sin embargo, si no está de acuerdo con los cambios, simplemente puede dejar de usar el Servicio de Transferencia y no necesitará tomar ninguna medida adicional”, indica.

Banca y Negocios pudo constatar a través de cuentahabientes del banco estadounidense que, efectivamente, ya se puede volver a disfrutar de este servicio.

Zelle es un sistema de pagos propiedad de varias instituciones financieras estadounidenses: Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank y Wells Fargo.

Es una herramienta de pagos muy utilizada en Venezuela debido a la masiva dolarización transaccional de la economía, por lo que ya que miles de ciudadanos usan el servicio para hacer compras cotidianas y movilizar remesas.