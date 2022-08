Olga Tañón mostró la preparación para su gran regreso a Venezuela

Cuando anunció su regresó al país luego de 7 años Olga reveló «Soy la puertorriqueña más venezolana. En la vida cuando se tienen que tomar las decisiones se toman; y realmente uno tiene que hacer la cosas cuando el corazón y el alma se sienten bien. Esto es una noticia importante para mí, he llorado mucho y me llena de mucha alegría. No saben lo emocionada que estoy. Gracias por el apoyo y el cariño». Finalmente, la artista se presentará con un gran show en formato 360.