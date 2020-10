Micro TDH: "Jerusalema es una canción hecha por Dios para mí"

Esta canción, creada originalmente por los africanos DJ Master KG y Nomcebo Zikode, ha tenido un gran auge a nivel internacional, tanto en Sudáfrica, como en un sinnúmero de países en Europa.

“En el momento en que Warner decidió hacer el remix en español comenzaron a buscar artistas latinoamericanos que fuesen en la línea musical que estaban manejando y me contactaron”, indicó el venezolano durante una entrevista virtual. “Había escuchado la canción original anteriormente, pero no tenía noción del mensaje tan importante que tenía. Cuando mi madre se enteró del ofrecimiento, volvió llorando del cuarto y me dijo: ‘esta es una canción de Dios para ti. Busca la letra y tradúcela’”.

La letra espiritual de “Jerusalema” es algo que trasciende la religión. La canción habla de un sentido de pertenencia, búsqueda de bienestar, y de eventualmente encontrar el camino a casa. Por lo tanto, ya sea entre los creyentes religiosos, o como un tema alegre y bailable, la canción fundamentalmente captura la esencia de la humanidad: encontrar felicidad en las cosas que nos unen en lugar de dividirnos.

“Al saber de qué trataba la canción, me sentí muy comprometido, no lo vi como una especie de oportunidad de trabajo, sino más bien como una señal, como un trabajado enviado por Dios”, comentó el joven de 21 años. “Entonces comprendí que tenía que tratar de transcribir y traducir las palabras del africano al español lo más correctamente posible. En ese momento se unió al proyecto Greeicy y ya vemos el resultado del trabajo”.

En pocos meses, la canción original “Jerusalema” se convirtió en un himno, tanto en Sudáfrica como en el resto del mundo. La canción cuenta con más de 35 millones de “streams” en Spotify, ocupa el Top 50 Viral Chart de Spotify y el vídeo tiene más de 138 millones de vistas en YouTube. Por otro lado, “Jerusalema” alcanzó el puesto número dos en el Global Shazam Chart, y el puesto número 16 en Global ViralX de Spotify, con casi 1 millón de reproducciones al día sólo en Spotify. Hoy, “Jerusalema” se posiciona número 45 en la lista Global Top 200 de Billboard y en el séptimo lugar en la lista de radio en Europa.