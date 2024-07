Maduro increpa a opositora Machado a dar la cara, tras desafío de ella a que difundan actas de votos

La líder opositora María Corina Machado, a la izquierda, y el candidato opositor Edmundo González sostienen actas de votación desde lo alto de un camión durante una protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de las que fue declarado ganador el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio. 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una estatua destruida del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez se encuentra junto a su base en Valencia, Venezuela, el martes 31 de julio de 2024, un día después de que la gente protestara por los resultados oficiales de las elecciones que certificaron como ganador al protegido de Chávez, el actual presidente Nicolás Maduro. (AP Foto/Jacinto Oliveros) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La sombra de un motociclista atraviesa una barricada en la avenida Bolívar en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024, el día después de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La Guardia Nacional persigue a los manifestantes que protestan contra los resultados oficiales de las elecciones que declaran que el presidente Nicolás Maduro ganó la reelección en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Consuelo Márquez con una bandera de Venezuela al frente de la policía que bloquea las manifestaciones contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes de movilizan contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes se enfrentan a la policía en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes destrozan un panel de publicidad en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante forcejea con la policía en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado se toma una selfie con el candidato presidencial opositor Edmundo González, a la derecha, durante una manifestación contra la certificación de la reelección del presidente Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes protestan contra la certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024, dos días después de la elección presidencial. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado y el candidato opositor Edmundo González viajan encima de un camión durante una protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que declaran ganador al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024, dos días después de la votación. (AP Photo/MatÍas Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes se movilizan contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el martes 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los manifestantes protestan contra los resultados oficiales de las elecciones que declaran la reelección del presidente Nicolás Maduro en Valencia, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024, el día después de la votación. (AP Foto/Jacinto Oliveros) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un partidario del gobierno se arrodilla durante una manifestación en defensa de la disputada reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024, dos días después de la votación. (AP foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato de la oposición, Edmundo González, sostiene actas de votación desde lo alto de un camión durante una protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que dieron ganador al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado y el candidato opositor Edmundo González viajan encima de un camión durante una protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que declaran ganador al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024, dos días después de la votación. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved