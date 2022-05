El crucero de las bananas: El Falke...

Gallegos decía que es imposible escribir la historia de Venezuela sin imaginarla. To be or not to be, that is the questión. Dicho por un Hamlet criollo: “Se es o no se es, esa es la vaina”. Y siguiendo esta proclama, Federico Vegas nos obsequia una excelente novela titulada Falke [Halcón en alemán], nombre de la embarcación que Román Delgado Chalbaud arrendó para invadir a Venezuela por Cumaná… Federico Vegas-asistido por cuartillas de su tío Rafael Vegas [joven patriota Venezolano reclutado (1928) por la Junta de Liberación Nacional/JLN], escribe una novela-entre ficción y trepidante realidad-que al leer es imposible sentenciar: ¡Esto es Venezuela!